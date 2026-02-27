¿Hay contingencia? Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y en Edomex este 27 de febrero

La contaminación en la Ciudad de México y su área conurbada es mala esta mañana, según el índice Aire y Salud de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, que reportaba la presencia de partículas PM₁₀ y PM₂.₅.

No obstante, los indicadores de ozono y otros contaminantes no superan los 150 puntos —el límite para activar la fase 1 de contingencia ambiental— y el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal, en su modalidad de viernes:

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos de la restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "mala", con un nivel de riesgo alto, por la presencia de contaminantes PM₁₀ y PM₂.₅.

Las estaciones Villa de las Flores, Atizapán, Gustavo A. Madero y Xochimilco presentaban los peores indicadores (calidad mala).

Tlalnepantla, Miguel Hidalgo, Merced, Iztapalapa y Tláhuac indicaban un nivel aceptable. El resto de puntos de la red de monitoreo señalaban una calidad "buena".

Por su parte, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, las estaciones en Ceboruco, Metepec e Ixtlahuaca reportaban una calidad mala.

Xonacatlán, Almoloya de Juárez y Calimaya marcaban una contaminación moderada, y sólo en Oxtotitlán y Toluca centro había una contaminación baja.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula con la UMA 2026?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.