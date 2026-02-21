En 2026 hay varios días festivos oficiales, entre ellos uno en marzo, que será anterior a las vacaciones de Semana Santa.

Aunque el Jueves y el Viernes Santos son los días más importantes de la Semana Santa y algunos trabajadores suelen recibir descanso, no están reconocidos como días festivos oficiales, pese a ser una de las celebraciones más arraigadas en México. En el contexto del calendario de descansos de 2026, el primer puente se registró el 1 de enero por Año Nuevo y el segundo el lunes 2 de febrero por la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917. Así, antes de la llegada de esta temporada de importancia en el calendario litúrgico, todavía queda un día de asueto por celebrarse.

Los puentes o días libres, según la ley en México, para este año 2026 son los siguientes:

1 de enero: Año Nuevo.

Primer lunes de febrero (2 de febrero): En conmemoración del 5 de febrero.

Tercer lunes de marzo: En conmemoración del 21 de marzo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Día de la Independencia.

Tercer lunes de noviembre: En conmemoración del 20 de noviembre.

25 de diciembre: Navidad.

El siguiente puente será el lunes 16 de marzo, cuando estudiantes de nivel básico y media superior, así como los trabajadores, no acudan a sus actividades debido a que se conmemora el natalicio del expresidente Benito Juárez y es día de descanso obligatorio. En efemérides como esta, la fecha de descanso se cambia al lunes inmediato anterior, que es precisamente ese día, pues la original es en viernes, el día 21.

ESPECIAL / SEP

Según el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la temporada vacacional de Semana Santa 2026 para estudiantes de educación básica, que abarca preescolar, primaria y secundaria, se extenderá desde el lunes 30 de marzo (aunque los niños dejarán de ir el jueves 26 y hay suspensión el viernes 27 por el Consejo Técnico Escolar) hasta el lunes 13 de abril, comprendiendo así un periodo de dos semanas. Luego de eso, seguirá el puente del 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo, que este año cae en viernes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF