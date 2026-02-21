Sábado, 21 de Febrero 2026

México | Cuaresma

¿Cuál es el significado espiritual de no comer carne roja en Cuaresma?

En Cuaresma, el mundo católico practica acciones de preparación para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo

Por: SUN .

Históricamente, las carnes rojas han estado asociadas con la abundancia, la celebración y el placer, de ahí su prohibición en Cuaresma. ESPECIAL / CANVA

Un tiempo importante para los católicos en México es la Cuaresma, un tiempo que está lleno de rituales y significados espirituales, como no comer carne roja, de lo que hoy te contamos:

La Cuaresma dio inicio el pasado 18 de febrero, con el Miércoles de Ceniza. Este periodo litúrgico de 40 días en el que las y los creyentes se preparan para la Pascua marca una de las tradiciones más importantes en el calendario religioso de millones de mexicanos.

Estos días, en vísperas de la Semana Santa 2026, se caracterizan por prácticas como el ayuno, la oración y la limosna, entendidas como acciones de preparación para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Entre las costumbres más imprescindibles de este periodo, se encuentra la abstención del consumo de carnes rojas ciertos días de la Cuaresma.

Este 2026, tras el Miércoles de Ceniza y este viernes, en el Calendario de Cuaresma, estos son los días en que no se deberá consumir carnes rojas:

  • Viernes 27 de febrero
  • Viernes 6 de marzo
  • Viernes 13 de marzo
  • Viernes 27 de marzo (Viernes de Dolores)
  • Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Esta tradición de Cuaresma se remonta al siglo II y tiene un sentido penitencial y simbólico, ya que históricamente las carnes rojas han estado asociadas con la abundancia, la celebración y el placer. Renunciar a ellas durante los viernes de Cuaresma representa un acto de humildad y sacrificio.

En contraste, se permite el consumo de pescado y aves, alimentos considerados más sencillos y vinculados con el agua y el cielo.

La abstinencia de carnes rojas simboliza sacrificar los placeres terrenales del cuerpo para dominar el cuerpo, y fortalecer y elevar el espíritu.

La carne roja sube de precio en México

La carne de res se va a encarecer más debido a las afectaciones por el gusano barrenador, la menor disponibilidad de ganado en Estados Unidos, la extorsión, robos carreteros, cupos de importación y mayor demanda, anticipa el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

La directora general de la organización, Macarena Hernández, y el gerente de Estudios Económicos y de Comercio, Ernesto Salazar, dieron a conocer que los precios de la carne de res se incrementaron 16.5% en enero con respecto al mismo mes del año pasado, mientras el cerdo aumentó 3.6% y el pollo se abarató 1.4 por ciento.

Por el entorno actual, esperan que las alzas sigan en los próximos meses y destacaron que el mercado consumió 2.2 millones de toneladas métricas anuales en 2024, volumen que subió a 2.3 millones en 2025.

Pese al mayor precio, Hernández dijo que no espera una caída del consumo de carne.

