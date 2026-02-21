La Feria del Pulque y la Barbacoa en CDMX 2026 ya tiene fecha y sede confirmadas, y promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos imperdibles para los amantes del buen comer. Durante tres días, la Ciudad de México reunirá en un solo lugar lo mejor del pulque artesanal y la barbacoa tradicional, dos emblemas de la cocina mexicana que, juntos, forman una combinación única.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Pulque y la Barbacoa en CDMX 2026?

La edición XXI de la Feria del Pulque y la Barbacoa se realizará del 13 al 15 de marzo de 2026, en un horario de 9:00 a 21:00 horas. La sede será la explanada de la Alcaldía La Magdalena Contreras, al sur de la capital.

La entrada será completamente gratuita , por lo que solo deberás pagar lo que consumas. Eso sí, se recomienda llevar efectivo para evitar contratiempos.

¿Qué habrá en la Feria del Pulque y la Barbacoa 2026?

Este evento gastronómico está dedicado al pulque artesanal y la barbacoa tradicional, con la participación de cocineros, productores y expositores locales, así como invitados de otras alcaldías y estados del país.

En esta edición 2026 podrás probar distintas versiones de barbacoa al estilo Hidalgo y del Estado de México, acompañadas de:

Tortillas recién hechas

Tacos suaves y dorados

Consomé caliente

Salsas variadas

Como en toda feria que se respeta, la oferta no se limita a la barbacoa. También encontrarás:

Quesadillas, moles, sopes y tacos

Chocolates artesanales, chocobombas, enjambres y mermeladas

Gelatinas y dulces típicos

Artesanías

En cuanto a bebidas, habrá una amplia variedad de curaditos de pulque, entre ellos sabores como fresa, avena con piñón, mazapán, rompope y arroz con leche. Porque si algo sabe hacer bien esta ciudad es combinar tradición con antojo.

Además de la propuesta culinaria, la feria incluirá presentaciones musicales y actividades culturales, en un ambiente familiar y seguro que busca promover la cultura popular mexicana.

Si estabas buscando un plan diferente en marzo, la Feria del Pulque y la Barbacoa en CDMX 2026 es la excusa perfecta para salir con hambre y regresar completamente satisfecho.

*Con información de SUN

