La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno buscará alternativas diplomáticas para seguir apoyando al pueblo cubano sin poner en riesgo la relación comercial de México con Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la imposición de aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Subrayó que el objetivo central es evitar una crisis humanitaria en la isla, la cual enfrenta desde hace años una severa escasez energética que afecta servicios básicos como hospitales, transporte, suministro de agua y alimentación. “No queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino, por la vía diplomática, buscar un esquema de diálogo y comunicación que impida una situación grave para el pueblo cubano, que ya vive condiciones muy difíciles”.

Claudia indicó que una de las opciones sobre la mesa podría ser que Estados Unidos gestione directamente el envío de petróleo mexicano a Cuba, aunque aclaró que primero es necesario conocer a detalle el alcance de la orden ejecutiva firmada por Trump. En ese sentido, instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a iniciar contactos con el Departamento de Estado para explorar posibles salidas.

La Presidenta recordó que México ha mantenido históricamente una política de solidaridad con Cuba, particularmente en momentos de crisis. En 2021, tras las protestas sociales en la isla, el Gobierno envió uno de sus mayores apoyos humanitarios, que incluyó 100 mil barriles de combustible. Desde 2024, México se convirtió en uno de los principales proveedores de petróleo para La Habana, especialmente tras el colapso de los envíos desde Venezuela.

Sin embargo, Claudia destacó que los volúmenes enviados representan una fracción mínima de la producción nacional. Precisó que Pemex ha destinado a Cuba menos del 1% del petróleo que produce México, tanto bajo esquemas de contratos como de ayuda humanitaria. “Es importante poner todo en contexto”.

Reconoció que en semanas recientes algunos envíos se han suspendido o reducido, lo cual atribuyó a decisiones operativas de Pemex y a las fluctuaciones habituales en las exportaciones, y no a presiones externas. Aun así, reiteró que México seguirá siendo solidario con la isla, siempre actuando con responsabilidad para no comprometer sus propios intereses económicos.

Especialistas estiman que Cuba necesita alrededor de 110 mil barriles diarios de petróleo para cubrir su demanda (México produce un millón 635 mil barriles, en promedio).

La falta de divisas para importar combustible ha provocado apagones prolongados y un deterioro creciente de las condiciones de vida en Cuba. Por eso analistas advierten que la aplicación efectiva de los aranceles anunciados por Trump podría agravar de manera significativa la crisis.

La Presidenta también recordó que Estados Unidos envía ayuda humanitaria a Cuba, por lo que confió en que, mediante el diálogo, se pueda evitar una escalada de medidas que afecten directamente a la población civil. “Nuestro interés no es político, es humanitario”.

Cronología del conflicto

1898. Intervención tras la Guerra Hispano-Estadounidense: Luego de derrotar a España, Estados Unidos ocupó Cuba y mantuvo influencia directa sobre su economía y política.

1959. Revolución Cubana: Fidel Castro toma el poder, radicalizando reformas que afectaron intereses estadounidenses. Esto marcó el inicio de la confrontación ideológica durante la Guerra Fría.

1960-1962. Ruptura y embargo: En octubre de 1960, EU decreta el embargo económico tras la nacionalización de empresas estadounidenses en Cuba. En enero de 1961 rompe relaciones diplomáticas, y en febrero de 1962 formaliza un embargo total.

1961. Invasión de Bahía de Cochinos: Una brigada de exiliados cubanos apoyada por la CIA intentó invadir Cuba en abril, fallando y consolidando la ruptura bilateral.

1962. Crisis de los misiles: La URSS instala misiles nucleares en Cuba, provocando una confrontación con Estados Unidos que casi desata una guerra nuclear.

1996. Ley Helms-Burton: El Congreso de Estados Unidos endurece y codifica el embargo contra todo comercio con Cuba, incluso penalizando a terceros países y empresas que comercian con la isla.

2026. Orden ejecutiva: Trump declara una emergencia nacional e impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, acusando a La Habana de amenazas a la seguridad estadounidense. “Cuba caerá muy pronto”, sostiene.

Acciones y reacciones ante la crisis cubana

“Cuba es una nación fallida. La palabra ‘asfixiar’ es bastante dura. No es lo que intento, pero parece que es algo a lo que simplemente no van a poder sobrevivir (tras imponer aranceles a países que le vendan o regalen petróleo)”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“No queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino, sencillamente, por la vía diplomática, buscar un esquema de diálogo que permita que no haya una situación grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

“Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales. La decisión se ha tomado bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos”.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

“Considerar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos constituye un despropósito, que entraña graves amenazas contra su existencia como nación. Hacemos un llamado a la acción colectiva de la comunidad internacional para hacerle frente”.

Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

CT