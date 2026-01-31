Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 31 de enero determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

