Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este sábado 31 de enero determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

