Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 31 de enero determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17Lunes 2 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tapalpa