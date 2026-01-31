Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 31 de enero informa que estará con algo de nubes con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 8

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

