Cuando un vehículo es incendiado durante un narcobloqueo, el impacto no se limita al daño físico del automóvil. Se trata de una afectación directa al patrimonio de una familia, lo que genera de inmediato una interrogante: ¿el seguro cubre este tipo de hechos o el propietario debe asumir la pérdida total?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las compañías aseguradoras sí contemplan indemnizaciones por daños derivados de incendios y actos violentos, como los ocurridos tras el fallecimiento de “El Mencho”, líder del Cartel Nueva Generación (CNG). No obstante, la protección no es automática. Todo depende de las condiciones específicas establecidas en la póliza contratada. No todos los seguros ofrecen las mismas coberturas y existen casos en los que los daños provocados por narcoataques no están garantizados.

En este contexto, un dato resulta preocupante: hasta 84% de los vehículos afectados por los hechos violentos del fin de semana pasado (luego del abatimiento del líder del CNG) no contaba con seguro. En consecuencia, la mayoría de los propietarios no tendría derecho a recibir compensación, aun cuando sus unidades hayan sido destruidas.

Condiciones para hacer válida la cobertura

La AMIS precisó que los seguros de automóvil pueden cubrir daños ocasionados por incendios, vandalismo o ataques del crimen organizado, siempre que se cumplan dos requisitos claramente estipulados en el contrato.

Para tener derecho al pago, la póliza debe incluir cobertura por robo total y/o daños materiales. En el caso de robo total, la protección aplica desde el momento en que el conductor es despojado de la unidad, si esta es incendiada o incluso si explota durante un bloqueo, como ocurrió en Jalisco y Michoacán recientemente.

Por su parte, la cobertura por daños materiales contempla la reparación o indemnización del vehículo ante percances como choques, volcaduras, incendios, inundaciones, sismos y actos vandálicos. Para acceder a este beneficio, generalmente se requiere cubrir un deducible que suele oscilar entre 5% y 10% del valor comercial del automóvil.

La AMIS subrayó que estas coberturas suelen formar parte de los seguros conocidos en México como de cobertura limitada y amplia. En cambio, las pólizas básicas de responsabilidad civil (daños a terceros) no brindan protección frente a narcobloqueos.

Pasos a seguir si tu auto es robado o incendiado

En caso de ser víctima de un narcobloqueo, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) y la AMIS recomiendan actuar de la siguiente manera:

Reportar de inmediato el incidente al 911. Este aviso funciona como una pre denuncia que deja constancia de la hora, el lugar y las circunstancias del ataque. Además, ayuda a deslindar responsabilidades por posibles delitos posteriores, como lesiones a terceros, transporte de sustancias ilícitas o daños adicionales ocasionados tras el robo o la quema del vehículo.

Contactar a la aseguradora lo antes posible para notificar el siniestro. Es importante proporcionar los datos generales del automóvil y, si se cuenta con él, el número de póliza; en caso contrario, se puede solicitar apoyo para localizarlo en el sistema de la compañía.

Presentar las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público, a fin de continuar con el proceso de evaluación y la integración del expediente del siniestro, conforme a los alcances y límites establecidos en el contrato.

Reclamar la indemnización según las coberturas de robo y/o daños materiales contratadas, de acuerdo con los términos pactados en la póliza.

Finalmente, la AMIS señaló que, ante el contexto social y de seguridad que prevalece en diversas entidades del país, algunas aseguradoras podrían optar por realizar el ajuste de siniestros de manera remota, con el objetivo de agilizar los trámites y salvaguardar la integridad de su personal y de los asegurados.

BB