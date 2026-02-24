Jóvenes transformando México: ¿Cuál es el objetivo del nuevo programa de Claudia Sheinbaum?

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el programa “Jóvenes Transformando México”, una iniciativa orientada a ampliar y fortalecer los derechos de este sector de la población, como parte de la estrategia de atención a las causas que afectan a las juventudes.

Durante su conferencia matutina de este martes 24 de febrero en Palacio Nacional, la Mandataria explicó que el objetivo es consolidar y robustecer los distintos apoyos dirigidos a jóvenes, varios de los cuales comenzaron a implementarse en la administración anterior.

Al acusar que en gobiernos pasados a la autonombrada Cuarta Transformación, los y las jóvenes eran invisibles, Abraham Carro Toledo, director del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) denunció que se trató a este grupo de la población como criminales y hasta se les puso el apodo de "ninis", "para hacernos creer que era nuestra culpa no trabajar y no estudiar".

"Hoy la realidad es otra ahora, el gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce como protagonistas a las y los jóvenes en este proceso de transformación. Por eso presentamos Jóvenes Transformando México, una estrategia de atención integral para garantizar su derecho a la felicidad, a la paz y a una vida plena a través de fortalecer la educación, el deporte, la cultura, la salud, el trabajo digno y que las mujeres vivan en un país libre de violencias", dijo Carro.

Además, el director de IMJUVE mencionó que este es un esfuerzo colectivo y coordinado del gobierno de México para atender a lo largo del año y en todos los rincones del país a millones de jóvenes en todas partes e impulsar una agenda de derechos y asegurar que "sigan transformando México".

Construcción de Bachilleratos “Margarita Maza”

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, destacó el fortalecimiento de las estrategias para las infancias y juventudes de 15 a 17 años en las escuelas.

Al señalar que la educación es un derecho y no un privilegio, Rodríguez Mora destacó la inversión "de una manera increíble" en educación media superior, como 251 acciones para tener más lugares educativos.

La subsecretaria resaltó la construcción de 100 Bachilleratos Nacionales "Margarita Maza", los cuales, dijo, van a dar 31 mil lugares más.

También mencionó el programa "Te extrañamos en el salón" para que regresen a estudiar quienes dejaron los salones de clases.

Anuncian inversión en instalaciones para 100 mil jóvenes

Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció que parte de la estrategia "Jóvenes Transformando México" incluirá la construcción de Centros Comunitarios "México Imparable", donde se pretende atender a más de 100 mil jóvenes en todo el país.

Torruco detalló que el modelo de atención de estos centros comunitarios se centra en inculcar el deporte, acercar la cultura y atender la salud mental.

"México imparable es prevención, acción, es transformación en el territorio, porque donde hay cultura, deporte y salud mental, hay comunidad y disminuye la violencia, y donde disminuye la violencia, florece la paz", dijo.

A estos esfuerzos se suman la construcción de 4 mil 208 canchas deportivas que se construirán en coordinación con la SEDATU y gobiernos locales, así lo anunció Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Además, Torruco Garza recordó que este 2026 se tienen planeados cinco grandes eventos de activación nacional. La primera será la clase nacional de defensa para mujeres, que se llevará a cabo el 8 de marzo. Le seguirá la clase nacional de béisbol, el 26 de abril; una de boxeo, el 16 de agosto; una de básquetbol el 27 de septiembre y la carrera nacional "México por la Paz" el 22 de noviembre.

Secretaría de la Mujeres invita a “Tejedoras de la Patria”

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, reiteró la invitación a las mujeres jóvenes a sumarse a la estrategia nacional Tejedoras de la Patria, en la cual ya están registradas 20 mil mujeres jóvenes.

Hernández reiteró que "no están solas" y recordó la Línea de las Mujeres y los Centros Libres para las Mujeres.

Además, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, destacó el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las ferias del empleo para las juventudes en todo el país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA