México enfrenta en este 2026 un brote de sarampión, con un repunte importante de casos desde 2025.

¿Cómo se contagia el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Según expertos, una persona infectada puede contagiar el virus a entre 12 y 16 personas a través de gotículas respiratorias cuando tose o estornuda, e incluso las bacterias puede permanecer activo en el aire hasta dos horas después de que el paciente haya abandonado un espacio cerrado.

¿Cuántas veces puedes contagiarte de sarampión?

De acuerdo al Centro Nacional para la iInvestigación de Inmunización y Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, en Australia, una vez que una persona se contagia de sarampión, ya no puedes volver a contraerlo.

¿Qué personas deben vacunarse contra el sarampión?

Las autoridades de salud han reforzado las campañas de vacunación en todo el país, las personas que deben vacunarse contra el sarampión son las siguientes:

Niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP.

Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.

Rezagados de 2 a 9 años

Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

La vacuna contra el sarampión tiene una eficacia superior al 95% cuando se administra según el esquema recomendado. Aunque los menores son los más afectados, cualquier persona no vacunada puede contagiarse y sufrir complicaciones.

AS