Nacional Monte de Piedad anunció el nombramiento de José Antonio Murillo Garza como su nuevo director general , quien iniciará funciones a partir del 1 de junio de 2026. La designación ocurre ocho meses después del prolongado conflicto laboral que derivó en una huelga dentro de la histórica institución prendaria.

Buscará fortalecer la operación y el impacto social de la institución

Al asumir el cargo, Murillo Garza señaló que enfrenta el reto con respeto por la trayectoria de Nacional Monte de Piedad y con el compromiso de trabajar junto con colaboradores, autoridades y distintos sectores involucrados para fortalecer la organización.

El nuevo directivo afirmó que su objetivo será consolidar las capacidades institucionales, ampliar el alcance social de la institución y construir bases sólidas para su desarrollo futuro.

Una nueva etapa para Nacional Monte de Piedad

De acuerdo con la institución, el nombramiento forma parte de una estrategia orientada a impulsar una nueva etapa de evolución organizacional, fortalecer su estructura interna y ampliar el impacto de los servicios de préstamo prendario que benefician a millones de personas en el país.

La organización reiteró que continuará enfocada en brindar alternativas de financiamiento a quienes requieren liquidez inmediata mediante el empeño de bienes.

Amplia trayectoria en los sectores académico y financiero

José Antonio Murillo Garza es doctor en Economía y cuenta con una amplia experiencia en los ámbitos académico, financiero y público.

A lo largo de su carrera ha colaborado como profesor e investigador en instituciones de prestigio como el El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Rice University.

Experiencia en Banco de México, Banorte y RappiCard

En el sector público desempeñó diversos cargos directivos dentro del Banco de México, donde participó en proyectos relacionados con el sistema financiero, la innovación institucional y el análisis macroeconómico.

Posteriormente formó parte de Grupo Financiero Banorte y más recientemente encabezó la dirección general de RappiCard, impulsando procesos de crecimiento, transformación digital e innovación financiera.

Patronato destaca su liderazgo

El Patronato de Nacional Monte de Piedad consideró que l a experiencia de Murillo Garza en liderazgo organizacional, transformación financiera y desarrollo tecnológico será clave para fortalecer a la institución en los próximos años.

Por su parte, Carlos Zozaya destacó que el nuevo director cuenta con las capacidades técnicas y la experiencia necesarias para conducir a la organización, además de comprender la relevancia social que tiene Nacional Monte de Piedad para millones de mexicanos.

Mantendrán su misión de apoyo financiero

La institución reiteró que seguirá enfocada en apoyar a las personas que requieren acceso a financiamiento mediante el préstamo prendario, al tiempo que continuará implementando acciones para fortalecer su operación, modernizar sus procesos y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

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