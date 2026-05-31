Nacional Monte de Piedad anunció el nombramiento de José Antonio Murillo Garza como su nuevo director general, quien iniciará funciones a partir del 1 de junio de 2026. La designación ocurre ocho meses después del prolongado conflicto laboral que derivó en una huelga dentro de la histórica institución prendaria.Al asumir el cargo, Murillo Garza señaló que enfrenta el reto con respeto por la trayectoria de Nacional Monte de Piedad y con el compromiso de trabajar junto con colaboradores, autoridades y distintos sectores involucrados para fortalecer la organización. El nuevo directivo afirmó que su objetivo será consolidar las capacidades institucionales, ampliar el alcance social de la institución y construir bases sólidas para su desarrollo futuro.De acuerdo con la institución, el nombramiento forma parte de una estrategia orientada a impulsar una nueva etapa de evolución organizacional, fortalecer su estructura interna y ampliar el impacto de los servicios de préstamo prendario que benefician a millones de personas en el país.La organización reiteró que continuará enfocada en brindar alternativas de financiamiento a quienes requieren liquidez inmediata mediante el empeño de bienes.José Antonio Murillo Garza es doctor en Economía y cuenta con una amplia experiencia en los ámbitos académico, financiero y público.A lo largo de su carrera ha colaborado como profesor e investigador en instituciones de prestigio como el El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Rice University.En el sector público desempeñó diversos cargos directivos dentro del Banco de México, donde participó en proyectos relacionados con el sistema financiero, la innovación institucional y el análisis macroeconómico.Posteriormente formó parte de Grupo Financiero Banorte y más recientemente encabezó la dirección general de RappiCard, impulsando procesos de crecimiento, transformación digital e innovación financiera.El Patronato de Nacional Monte de Piedad consideró que la experiencia de Murillo Garza en liderazgo organizacional, transformación financiera y desarrollo tecnológico será clave para fortalecer a la institución en los próximos años.Por su parte, Carlos Zozaya destacó que el nuevo director cuenta con las capacidades técnicas y la experiencia necesarias para conducir a la organización, además de comprender la relevancia social que tiene Nacional Monte de Piedad para millones de mexicanos.La institución reiteró que seguirá enfocada en apoyar a las personas que requieren acceso a financiamiento mediante el préstamo prendario, al tiempo que continuará implementando acciones para fortalecer su operación, modernizar sus procesos y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. EE