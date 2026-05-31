Mundial 2026: Anuncian modificación en el horario laboral de empresas en Edomex

El director general de la asociación, Francisco Cuevas Dobarganes, explicó que el evento no interrumpe al sector industrial, pese a ser en horario laboral. La disputa será entre México y Sudáfrica.

La demanda se concentrará en restaurantes y bares, por su parte, las fabricas aplicarán medidas específicas para mantener la operación y la seguridad.

¿Cómo se organizarán las empresas?

Las empresas asociadas a la Unidem, se organizarán dando recesos durante la jornada laboral para que el personal pueda disfrutar de los encuentros de la selección mexicana. El juego que más representa impacto, es el inaugural, ya que coincide con el horario diurno de la gran mayoría de las plantas.

Los partidos de México que tomarán lugar en la Ciudad de México, están previstos a las 19:00 horas, estos afectarán solo a menos de la mitad de las compañías, aquellas que operan con tres turnos.

Debido a temas de seguridad, las líneas de producción se mantendrán detenidas durante los partidos . Esta medida evitará accidentes provocados por las distracciones que puedan llegar a ocurrir durante el uso de la maquinaria.

Algunas empresas instalarán pantallas en áreas comunes para que los trabajadores puedan seguir los partidos sin exponer su integridad y seguridad.

El Mundial 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. En Mexico, se disputarán 13 partidos, cinco de ellos serán en la Ciudad de México, cuatro en Monterrey y cuatro más en Guadalajara.

Se registrarán descansos los días que juegue la selección mexicana, por lo que se espera que los restaurantes y bares presenten alzas en las ventas de aproximadamente entre el 30 y el 50%, según las estimaciones de los empresarios.

De acuerdo a la Unidem, si México obtiene un resultado favorable, el porcentaje de ventas puede llegar a la alza de hasta el 80 o 90%.

Cuevas Dobarganes subrayó que estas adaptaciones que realiza el sector privado reflejan en su totalidad el interés nacional por el torneo y su compromiso para mantener la productividad durante un evento de gran importancia como lo es el Mundial de la FIFA 2026, para los mexicanos.

NG