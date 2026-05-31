Mientras millones de familias mexicanas se preparan para reconocer a los papás en su día, una duda vuelve a surgir entre los ciudadanos: ¿por qué el Día del Padre en México no tiene una fecha fija como otras celebraciones importantes?

La respuesta está relacionada con una tradición que ha permanecido durante décadas y que provoca que la conmemoración cambie cada año.

A diferencia del Día de las Madres, que se celebra invariablemente cada 10 de mayo, el Día del Padre se determina con base en un día específico de la semana, lo que genera confusión entre quienes buscan saber cuándo será el festejo en 2026.

¿Qué día se celebrará en 2026?

Este año, la fecha oficial para celebrar el Día del Padre será el próximo domingo 21 de junio , ya que la conmemoración se realiza cada año durante el tercer domingo de ese mes.

Por ello, la fecha cambia anualmente, aunque siempre mantiene el mismo criterio de celebración.

La importancia del domingo para la convivencia familiar

La elección del domingo tampoco es casualidad. Tradicionalmente, este día de la semana es considerado un momento de convivencia familiar para millones de mexicanos, lo que facilita reuniones, comidas y actividades dedicadas a reconocer la labor de los padres dentro del hogar.

El origen del Día del Padre en Estados Unidos

El origen del Día del Padre se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, una mujer originaria del estado de Washington que buscó rendir homenaje a su padre, Henry Jackson Smart, un veterano de guerra que asumió solo la crianza de sus hijos tras la muerte de su esposa.

Inspirada por el creciente reconocimiento que había alcanzado el Día de las Madres, Dodd promovió una celebración dedicada a destacar el papel de los padres en la sociedad y su influencia en el desarrollo de sus hijos.

Con el paso de los años, la iniciativa se extendió a distintos países hasta convertirse en una de las fechas familiares más importantes del calendario.

La historia detrás del Día del Padre en México

En territorio mexicano, la promoción de una fecha especial para reconocer a los padres estuvo vinculada a Carmelita Tostado Gamboa, una joven originaria de la región Lagunera que cuestionó la ausencia de una celebración dedicada exclusivamente a los papás.

Cuando tenía apenas 17 años, observó que existían homenajes para las madres, pero no para los padres, por lo que impulsó esfuerzos para visibilizar la importancia de la paternidad y fomentar el reconocimiento social hacia quienes desempeñan ese rol.

El homenaje a los padres mexicanos

Su principal inspiración fue su padre, Pedro Tostado Ontiveros, quien trabajó como telegrafista y ocupó varios cargos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria profesional. Gracias a iniciativas como esta, la celebración fue ganando presencia hasta consolidarse como una tradición en el país.

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