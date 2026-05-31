Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de junio, estos son los requisitos

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registro a partir del 1 de junio , brindando a miles de jóvenes la oportunidad de incorporarse a una capacitación laboral gratuita en centros de trabajo de todo el país.

La iniciativa federal busca acercar a personas jóvenes al mercado laboral mediante capacitación práctica, acompañamiento y apoyo económico mensual, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y mejorar sus oportunidades de empleo.

Buscan incorporar a 500 mil jóvenes en 2026

Durante los primeros meses de la actual administración federal se sumaron alrededor de 450 mil nuevos beneficiarios al programa, con una inversión de aproximadamente 21 mil millones de pesos.

Desde su creación, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a más de 3.4 millones de personas, de las cuales cerca del 58% son mujeres. Para 2026, la meta es integrar a 500 mil nuevos participantes en todo el país.

¿Cómo realizar el registro?

Las personas interesadas deberán inscribirse a través de la plataforma oficial del programa, donde podrán consultar los espacios disponibles y elegir el centro de trabajo donde desean capacitarse.

La convocatoria dará prioridad a municipios con mayores índices de vulnerabilidad social, por lo que se recomienda revisar previamente el mapa de focalización para verificar si existen vacantes disponibles en la localidad correspondiente.

Inicia tu trámite aquí: www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz.php

Requisitos para inscribirse

Quienes deseen participar deberán presentar la siguiente documentación:

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente, como credencial para votar o pasaporte.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Fotografía reciente a color, con el rostro visible y sosteniendo la ficha de registro generada por el sistema.

¿Cuánto paga Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante 2026, los aprendices recibirán un apoyo económico mensual de nueve mil 582 pesos mientras realizan su capacitación.

Además, contarán con cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que incluye atención por enfermedad, maternidad y accidentes relacionados con las actividades de capacitación.

Al concluir satisfactoriamente los 12 meses de formación, los participantes obtendrán un certificado que acreditará las competencias y conocimientos adquiridos.

Áreas de capacitación disponibles

Los centros de trabajo participantes ofrecen jornadas de entre cinco y ocho horas diarias, durante cinco días a la semana.

Las y los jóvenes pueden elegir entre diversas áreas de especialización, entre ellas:

Cultura y deportes.

Administrativa.

Ventas.

Servicios.

Agropecuaria.

Oficios.

Industrial.

Ciencia y tecnología.

Salud.

¿Dónde resolver dudas?

Las personas que requieran orientación pueden comunicarse al número 800 841 2020, disponible de lunes a sábado de 08:00 a 21:00 horas, o llamar al 079, que opera las 24 horas del día.

También pueden consultar la plataforma oficial del programa y utilizar el sistema de Oficinas Virtuales para dar seguimiento a trámites, reportes y solicitudes relacionadas con su registro.

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