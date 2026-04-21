Con la simplificación del 70 % de los requisitos, la eliminación de documentos innecesarios y la implementación de un sistema digital de validación, la Secretaría de Hacienda de Jalisco lanzó el Plan Institucional de Calidad para el servicio y mejores prácticas, con el fin de facilitar los trámites vehiculares para la ciudadanía y combatir a los "coyotes" , quienes prometen agilizar procesos por una cantidad de dinero.

El jefe del Servicio Estatal Tributario de la dependencia, Carlos Arias Madrid, indicó que detectaron que funcionarios solicitaban documentos y procesos distintos para el mismo trámite. Con el plan se busca dar certeza al contribuyente, uniformidad en la atención, separar funciones, brindar transparencia y habilitar canales de comunicación inmediata entre la ciudadanía y el Servicio Estatal Tributario.

A los funcionarios, en tanto, se les darán capacitaciones y habilidades para tratar con los contribuyentes, mientras que se homologarán los requisitos para los trámites en todas las recaudadoras de la entidad. También se llevarán a cabo auditorías aleatorias y se abrió un canal de denuncias anónimas para reportar a aquellos empleados de alguna recaudadora que soliciten dinero o pidan un documento que no está contemplado en el trámite .

Por su parte, se contempla habilitar un centro de validación digital, con el cual quienes desean dar de alta un vehículo o un cambio de propietario ya no necesitarán acudir a la recaudadora: podrán enviar sus documentos a través de una plataforma para validarlos . "Te envía una ficha de autorización y con esa ficha puedes acudir a pagar al banco o a la recaudadora y nada más vas a recoger tus placas. Con esto vamos a evitar el ‘coyotaje’, vamos a evitar todas estas prácticas que han afectado tanto a la gente", comentó.

Reconocen saturación en el sistema

Arias Madrid reconoció que el sistema de agendar citas estaba saturado, y cuando se conseguía una, el funcionario no realizaba el trámite solicitado o rechazaba al contribuyente, con el pretexto de no contar con cierto documento o que éste estuviera en malas condiciones. Entonces incentivan el "coyotaje".

Arias Madrid reconoció que el sistema de agendar citas estaba saturado. EL INFORMADOR / A. Navarro

Para prevenir esta práctica, indicó se podrán sacar citas de forma presencial en cualquier sede del Servicio Estatal Tributario. Asimismo, se puede llamar por teléfono o escribir al correo electrónico citasvehicularesset.shp@jalisco.gob.mx, o al número de WhatsApp 33 1722 1624. En menos de 12 horas se recibirá respuesta .

"Vamos a tener atención personalizada. ¿Por qué abrimos esto? Básicamente tiene que ver con un problema que ustedes detectaron, todos los ciudadanos, y es que no había citas en los agendadores. Ese tema, desafortunadamente, se debió a un sabotaje que se estuvo generando, y que hemos detectado, para impedir que la gente pueda solicitar su cita en el agendador electrónico", comentó.

En tanto, para facilitar la realización de trámites, basta presentar la credencial del elector que cuenta con domicilio en Jalisco . Ya no será necesario llevar CURP, comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal. Se elimina también la obligación de llenar un formato .

En la sustitución de placas, por ejemplo, se elimina de los requisitos la constancia de situación fiscal, la secuencia de facturas, las placas de circulación o denuncia por robo o extravío. En caso de personas morales, ya no será necesario presentar las actas constitutivas, últimas asambleas e identificación del representante legal.

"Muchos requisitos fueron suprimidos con la finalidad de poder ayudar a que la gente pueda realizar, sin la necesidad de ningún coyote, su trámite vehicular de forma fácil", expresó.

Suprimen requisitos para la sustitución de placas. EL INFORMADOR / A. Navarro

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