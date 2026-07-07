Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 7 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 73% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Lunes 13 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

