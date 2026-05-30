Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Hay fecha para el calendario de pagos de junio 2026?

El calendario de pagos de junio de 2026 para la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez está por anunciarse, aunque no se sabe cuál es la fecha exacta. Miles de estudiantes de educación básica y media superior en México esperan conocer las fechas oficiales de depósito correspondientes al bimestre mayo-junio, el último antes del periodo vacacional.

Sin embargo, hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas no ha publicado el calendario oficial de pagos de junio de 2026. Siguiendo el patrón de bimestres anteriores, se espera que los depósitos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez comiencen durante la primera quincena del mes, distribuyéndose según la letra inicial del primer apellido. Te recomendamos mantenerte atento a los canales de la Secretaría del Bienestar para conocer el día exacto en que tu saldo estará disponible.

Los programas de Becas para el Bienestar buscan apoyar para que los estudiantes no abandonen sus estudios. FACEBOOK / Programas para el Bienestar

¿Cuándo publican el calendario de pagos de junio 2026?

Aunque en redes sociales circularon supuestos calendarios de pagos para el mes de junio, estos no han sido validados por las autoridades. Lo que sí se sabe es que, al igual que en bimestres anteriores, los pagos se organizaron con base en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Algunos de los calendarios no oficiales toman como referencia que el primer día de pago sea el lunes 1, ya que no es fin de semana y no se cruza algún puente. Aun así, experiencias previas indicaban que los depósitos pueden iniciar varios días después del arranque del mes, por lo que siempre se recomienda esperar la comunicación oficial.

¿Habrá pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez en julio y agosto?

Según la información disponible en los canales oficiales del programa, las becas Benito Juárez se entregan durante 10 de los 12 meses del año. Julio y agosto quedan excluidos por el periodo vacacional, mientras que febrero sí está contemplado dentro del esquema de pagos, junto con enero.

Cabe mencionar que los depósitos no son mensuales, sino bimestrales. Esto significa que a lo largo de 2026 se realizarán cinco pagos, cada uno correspondiente a dos meses acumulados. Una vez que el depósito se refleja en la tarjeta del Banco del Bienestar, los beneficiarios pueden retirar su dinero en cajeros automáticos o sucursales autorizadas.

En el caso de la Beca Rita Cetina, una familia que recibía el apoyo desde antes de este año no debe preocuparse, ya que se percibirá bimestralmente. El monto para estos casos es de mil 900 pesos por familia más 700 pesos a partir del segundo hijo inscrito en secundaria.

Para las familias con hijas o hijos en primaria que recién entraron en el programa, la beca entrega un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada alumna o alumno.

Se recomienda a las familias mantenerse atentas únicamente a los avisos oficiales, ya que cualquier actualización sobre el calendario de pagos de junio de 2026 será anunciada por los canales institucionales correspondientes.

Datos clave que debes conocer sobre las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

El calendario oficial de pagos de junio de 2026 para la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez aún no ha sido publicado.

Los depósitos corresponden al bimestre mayo-junio, último antes del periodo vacacional.

Se espera que los pagos comiencen durante la primera quincena de junio.

Los depósitos suelen organizarse según la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

La Coordinación Nacional de Becas no ha validado los calendarios difundidos en redes sociales.

Algunos calendarios no oficiales señalan el lunes 1 de junio como posible inicio de pagos.

Autoridades recomiendan esperar únicamente información oficial de la Secretaría del Bienestar.

Las becas Benito Juárez se entregan durante 10 meses del año.

Julio y agosto no contemplan pagos debido al periodo vacacional.

Los apoyos se depositan de manera bimestral y no mensual.

Durante 2026 se realizarán cinco pagos acumulados por bimestre.

El dinero puede retirarse en cajeros automáticos o sucursales autorizadas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina entrega mil 900 pesos por familia.

Las familias reciben 700 pesos adicionales a partir del segundo hijo inscrito en secundaria.

Beneficiarios deben consultar únicamente canales oficiales para conocer fechas y actualizaciones del calendario de pagos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Calendario tentativo de pagos junio 2026

OF