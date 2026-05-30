¿Habrá Doble Hoy No Circula? Así aplica este sábado 30 de mayo en CDMX y Edomex

Al amanecer de este 30 de mayo, la Dirección de Monitoreo Atmosférico catalogó como mala la calidad del aire en la Ciudad de México y el Edomex. A la espera de cambios favorables que impidan la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal, en su modalidad de quinto sábado de mes.

¿Qué autos no circulan hoy?

Holograma 2, sin importar el número final de la placa.

Placas foráneas, sin importar holograma ni número final.

Están exent

os de la restricción los autos con holograma 1, vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México este día

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "mala", con un nivel de riesgo alto por la presencia de contaminantes PM₁₀.

La estación Villa de las Flores concentraba la mayor contaminación y entraba en el parámetro e calidad del aire mala. El resto de estaciones marcaban una calidad buena.

Por otra parte, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT sólo daba información de las estaciones Toluca Centro y Metepec, ambas con indicadores de contaminación baja.

Las autoridades actualizan el monitoreo de manera permanente para determinar si existe riesgo para la población o necesidad de activar contingencia ambiental.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos