La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a nticipa la llegada de cerca de 5 millones de visitantes a México durante el próximo mes con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026. Ante este panorama, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció la apertura de 58 nuevas rutas turísticas, además del lanzamiento de una aplicación digital que orientará a los viajeros tanto en las ciudades sede del torneo como en el resto del país.

Lanzan aplicación “México Te Invita” para orientar a turistas durante el Mundial 2026

Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la funcionaria explicó que la aplicación “México Te Invita” contará con 290 rutas distribuidas en los 3Estados del país, con especial atención en las tres ciudades sede del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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La plataforma busca convertirse en una guía integral para que turistas nacionales e internacionales puedan disfrutar al máximo la experiencia mundialista, ofreciendo herramientas para organizar viajes, crear itinerarios y conocer atractivos turísticos.

“Te dice qué comer, qué garnachear, te hace itinerarios por un día, por cinco, por cuatro, además de los resultados del Mundial y en las tres ciudades sede también te dice dónde vivir el Mundial fuera y dentro del estadio. Además, te lleva a museos, te lleva a zonas arqueológicas, puedes reservar boletos para el Tren Maya y para Mexicana de Aviación. En fin, es todo un complemento”, indicó la secretaria.

La funcionaria adelantó que la plataforma será presentada oficialmente el próximo 21 de mayo para todo México.

Rodríguez Zamora señaló que “La Gran Escapada”, un programa promocional impulsado por el Gobierno federal para incentivar el turismo, dejó en 2025 una derrama económica superior a los 40 millones de pesos y permitió crear 103 experiencias turísticas en distintas regiones del país.

“Hoy La Gran Escapada será del 18 al 29 de junio y está abierta tanto para mexicanos como para turistas. En lagranescapada.com.mx pueden consultar todos los paquetes y ofertas, no solo para viajar ese fin de semana, sino también para reservar durante todo el año. Además, invitamos a hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos a registrarse y formar parte de este catálogo”, explicó.

Gobierno busca posicionar a México entre los países más visitados del mundo durante el Mundial

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la Secretaría de Turismo trabaja en fortalecer el turismo comunitario, ampliar la presencia de México en ferias internacionales y facilitar la llegada de visitantes mediante visas electrónicas.

La mandataria recordó que durante administraciones pasadas se destinaban hasta 10 mil millones de pesos para promoción turística, mientras que actualmente el presupuesto ronda los 200 millones de pesos.

“Josefina trabaja todos los días para incorporar a México en las agencias de viajes electrónicas, para que se conozca cómo hacer tours, cómo utilizar el tren o visitar distintos destinos. Se mantiene el objetivo de colocar a México dentro del top de países más visitados”, señaló Sheinbaum.

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En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo explicó que el llamado “Mundial Social” busca que todos los mexicanos puedan disfrutar de los partidos a través de pantallas gratuitas instaladas en plazas públicas, además de la construcción de 4 mil canchas deportivas para fomentar el futbol y la actividad física entre niñas, niños y jóvenes.

“En temas de reservaciones, hace unas semanas las sedes ya registraban una ocupación cercana al 60% y todavía falta un mes. Quiero destacar que será un Mundial atípico porque antes todos los turistas llegaban a un solo país por un periodo largo; ahora se dividirán entre tres naciones. Sin duda, las pernoctas serán distintas, pero ya se vive un ambiente mundialista con la transformación de las ciudades sede y del propio gobierno”, concluyó la secretaria.

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