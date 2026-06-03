El Mundial de la FIFA 2026 no solo se vive dentro de los estadios. En la Ciudad de México en el Centro Histórico se podrá disfrutar del Fan Fest durante el Mundial 2026.

El evento es de entrada completamente gratuita y se busca que sea un espacio donde los aficionados puedan vivir el mundial más cerca, en comunidad y especialmente, en familia . Por lo que este año, el Fan Fest no tendrá venta de bebidas alcohólicas.

Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, aclaró la noticia desde el pasado 10 de abril del presente año.

“El tema del consumo del alcohol, en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, no se venderá alcohol. Solo se venderá cerveza 0” subrayó la coordinadora. Además, destacó que los asistentes podrán disfrutar de fiesta, torneos y proyectos culturales, no solamente de pantallas.

Reafirman noticia

En una entrevista reciente, Michel Bauer, CEO Host City de la Ciudad de México, reafirmó que no habrá venta de bebidas alcohólicas en el Fan Fest de la Ciudad de México.

Patrocinadores aseguran respetar la decisión de las autoridades

Grupo Modelo, uno de los principales patrocinadores del Mundial 2026 en México y de la Selección Mexicana, aseguró que seguirá y respetará la decisión de las autoridades respecto a la venta 0 de alcohol en las inmediaciones del Fan Fest.

De igual forma, el patrocinador aseguró estar de acuerdo con las regulaciones puestas para proteger el conjunto arquitectónico del Zócalo, las cuales prohíben el montaje de anuncios publicitarios y estructuras temporales. La publicidad está limitada a patrocinadores oficiales de la FIFA, las cuales tienen que pasar por protocolos de seguridad de Protección Civil.

¿Qué es el Fan Fest?

El Fan Fest de la Ciudad de México (oficialmente llamado FIFA Fan Festival) es el evento oficial y gratuito organizado por la FIFA y el Gobierno de la ciudad para que los aficionados disfruten de los partidos de la Copa Mundial de Futbol.

Es el principal punto de encuentro para quienes no tienen boletos para los estadios, ofreciendo una experiencia inmersiva del torneo.

Los detalles y atractivos principales de esta gran fiesta incluyen:

Ubicación principal: Se lleva a cabo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Transmisiones en vivo: Cuenta con una megapantalla donde se transmiten todos los partidos del torneo durante todo el mes de duración del campeonato.

Cuenta con una megapantalla donde se transmiten todos los partidos del torneo durante todo el mes de duración del campeonato. Entretenimiento y cultura: Además del futbol, ofrece música en vivo, DJs, eventos culturales y activaciones de patrocinadores.

Además del futbol, ofrece música en vivo, DJs, eventos culturales y activaciones de patrocinadores. Gastronomía: Dispone de una amplia oferta de comida local e internacional.

Dispone de una amplia oferta de comida local e internacional. Ambiente familiar: Está diseñado para reunir a locales y turistas de todas las nacionalidades en un entorno seguro y festivo.

NG