¿Dónde estarán las pantallas en Guadalajara para ver el Mundial 2026?

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y Guadalajara se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados que quieran seguir el torneo sin necesidad de ingresar al estadio. La ciudad será una de las tres sedes mexicanas de la justa mundialista, junto con Ciudad de México y Monterrey , por lo que contará con espacios públicos habilitados para la transmisión de los encuentros.

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y marcará un hecho histórico al ser organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Además, será la primera edición con la participación de 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos.

Plaza de la Liberación será el principal punto de reunión

Las autoridades confirmaron que el FIFA Fan Festival oficial de Guadalajara estará instalado en la Plaza de la Liberación , ubicada en pleno Centro Histórico, entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado. Este espacio se convertirá en el corazón de las celebraciones mundialistas en la ciudad.

Los asistentes podrán disfrutar de la transmisión de todos los partidos del certamen en pantallas gigantes, además de actividades culturales, espectáculos musicales y una oferta gastronómica representativa de Jalisco. La intención es que tanto residentes como visitantes vivan el ambiente mundialista en un espacio seguro y de acceso gratuito.

Habrá zonas complementarias para los aficionados

Para facilitar la movilidad y distribuir a los asistentes, también se habilitarán áreas complementarias alrededor del centro de Guadalajara. Entre ellas destacan la Plaza de Armas y el Paseo Fray Antonio Alcalde , que funcionarán como extensiones del Fan Festival principal durante la competencia.

Mientras tanto, otras sedes mundialistas del país también contarán con espacios similares. En Ciudad de México, el Zócalo capitalino será el escenario principal de las transmisiones, mientras que Monterrey concentrará sus actividades en el Parque Fundidora.

Las autoridades recomiendan a los aficionados mantenerse atentos a los canales oficiales de información, ya que algunos aspectos operativos podrían modificarse conforme se acerque el inicio del torneo. Con estas zonas de convivencia, Guadalajara buscará ofrecer una experiencia mundialista para quienes deseen disfrutar de la fiesta del futbol más importante del planeta .

SV