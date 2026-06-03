CNTE y Segob sin acuerdo, ¿qué sigue en las protestas?

El conflicto magisterial en México entra en una fase crítica de alta tensión. La última mesa de negociación entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) terminó de manera abrupta y sin humo blanco. Los líderes de las distintas secciones sindicales abandonaron el complejo federal argumentando que las respuestas gubernamentales a sus demandas económicas y laborales carecen de compromisos reales y tangibles.

Esta falta de consenso detona de inmediato un endurecimiento de la resistencia civil por parte del magisterio. Para los usuarios de las vialidades y ciudadanos en general, la ruptura del diálogo se traducirá en un incremento sustancial de las afectaciones diarias, ya que el sindicato disidente recurrirá a su estructura de movilización masiva para forzar una contrapropuesta económica por parte del Ejecutivo.

��Sale la CNTE sin acuerdos de la Segob



“No dijeron ni sí ni no”, sobre una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum pese a que ella misma la descartó esta mañana



“No vemos otra alternativa”, señala Filiberto Fraustro, de la sección 34



��@Reforma pic.twitter.com/duf1tY6IRG — Azucena Uresti (@azucenau) June 3, 2026

¿Qué sigue en las protestas? El plan de acción inmediato de los maestros de la CNTE

Tras confirmarse la ausencia de acuerdos con la Segob, la dirigencia de la CNTE convocó a sus bases a una asamblea nacional urgente para afinar la logística de los próximos días. Las acciones programadas no contemplan treguas y se enfocarán en la parálisis de puntos neurálgicos de conectividad. El plan de lucha incluye el bloqueo intermitente de autopistas federales clave que conectan el centro del país con estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

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Asimismo, los contingentes magisteriales reforzarán el plantón masivo que mantienen en el Zócalo de la Ciudad de México, extendiendo sus campamentos hacia calles aledañas e inmediaciones de dependencias públicas. Los líderes sindicales advirtieron que también contemplan la toma coordinada de casetas de cobro y puertos fronterizos, aplicando la liberación de peajes como método de financiamiento para sostener las jornadas de protesta que amenazan con prolongarse durante las próximas semanas.

Las demandas trabadas: las razones fiscales y legales por las que el gobierno no cede

La negociación se encuentra estancada debido a la complejidad financiera e institucional que representan las exigencias de los maestros. El punto principal de desencuentro radica en el incremento del 100% directo al salario base. Las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han manifestado que un aumento de tal magnitud resulta inviable para las finanzas públicas, argumentando que rompería los techos presupuestales y comprometería los fondos destinados a otros programas sociales prioritarios.

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El segundo obstáculo insalvable en la mesa es la exigencia de derogar de forma inmediata la Ley del ISSSTE de 2007 y los esquemas de contratación administrados por la USICAMM . Para el Gobierno Federal, desmontar estos marcos legales requiere de un largo proceso legislativo en el Congreso de la Unión y no se puede resolver mediante un decreto presidencial directo, una explicación que la CNTE rechaza por completo al considerarla una táctica dilatoria para postergar la justicia laboral.

¿Cuáles son las rutas alternas recomendadas ante los bloqueos de la CNTE en la CDMX?

Ante las marchas y bloqueos en el centro de la capital, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda utilizar el Circuito Interior, el Eje 3 Oriente, la Avenida Constituyentes y el Anillo Periférico como alternativas de circulación. Las autoridades sugieren privilegiar el uso de sistemas de transporte guiado, como el Metro y el Metrobús, para evitar quedar atrapado en los cortes a la circulación vehicular.

JM