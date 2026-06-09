Mundial 2026: ¿Quiénes no tienen home office el 11 de junio?

La inauguración del Mundial de Futbol 2026 que será este jueves 11 de junio ha llevado a diversas empresas e instituciones a considerar esquemas de trabajo remoto para facilitar la movilidad y permitir que los aficionados sigan el arranque del torneo, esto luego de que se publicara un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual esclarece que no será un día de descanso obligatorio, sino una jornada en la que se promoverá el trabajo a distancia para determinados sectores con motivo del torneo.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el decreto busca asegurar que el evento se desarrolle sin contratiempos: “En qué sentido está este Decreto para que se pueda llevar (la inauguración), de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día del Mundial”.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la disposición tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto para los habitantes de la capital como para los turistas internacionales que asisten a la justa deportiva.

Sectores que NO van a trabajar el 11 de junio

Quienes no estarán obligados a acudir presencialmente el 11 de junio son principalmente los trabajadores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la CDMX cuyas funciones puedan realizarse de forma remota. Además, se suspenden las clases en los planteles educativos contemplados por la medida.

Sectores que SÍ tienen que trabajar el 11 de junio

Sin embargo, el home office no será una opción para todos. El personal que realiza actividades esenciales o que requiere presencia física para garantizar la continuidad de los servicios deberá laborar con normalidad. Entre ellos se encuentran:

Trabajadores de los sectores de salud

Seguridad pública

Protección civil

Atención de emergencias

Medios de transporte/movilidad urbana

Así como quienes participan en la operación de infraestructura estratégica y otros servicios indispensables para la población. El decreto también señala que las actividades esenciales del Gobierno federal se mantendrán sin cambios.

En el caso de las empresas privadas, las autoridades emitieron un exhorto para que, en la medida de lo posible, permitan el trabajo remoto a sus empleados; no obstante, la decisión dependerá de cada organización y de la naturaleza de las actividades que desempeñe su personal.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp***

KR