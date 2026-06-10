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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 10 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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