Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 10 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Jueves 11 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Domingo 14 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Lunes 15 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey