Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 10 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

