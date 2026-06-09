¿Cierran los bancos en CDMX este 11 de junio por la inauguración del Mundial?

Con la inauguración del Mundial de Futbol 2026 programada para el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, emerge la interrogante sobre si las instituciones bancarias mantendrán sus actividades habituales o ajustarán sus operaciones.

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De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), las sucursales bancarias de la CDMX operarán con normalidad el próximo 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA.

La aclaración se da luego de que el Gobierno Federal publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para implementar esquemas de trabajo a distancia en dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la capital del país y suspender clases en todos los niveles educativos durante la jornada inaugural del torneo.

Además, se exhortó al sector privado a aplicar modalidades de teletrabajo en actividades administrativas no esenciales para facilitar la movilidad en la ciudad. La ABM precisó que la red de sucursales bancarias continuará brindando atención al público de manera habitual.

La asociación añadió que los servicios a clientes y usuarios se ofrecerán en los horarios que cada institución bancaria tiene establecidos. Asimismo, destacó que la prestación de servicios financieros es una actividad prioritaria y que la banca representa un actor fundamental para el desarrollo de la economía nacional. Las medidas anunciadas por el gobierno federal buscan reducir la presión sobre la movilidad urbana.

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La ABM reiteró que los bancos mantendrán su compromiso de ofrecer atención a clientes y usuarios, así como de contribuir a la estabilidad y solidez del sistema financiero durante el arranque del Mundial 2026.

De esta forma, quienes necesiten realizar trámites o servicios en sucursales bancarias podrán acudir el 11 de junio en los horarios habituales de cada institución, aún con las medidas extraordinarias de movilidad y trabajo a distancia implementadas para la inauguración del torneo.

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KR