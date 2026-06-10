Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 10 de junio prevé que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se informó, el clima presenta un 34% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 11 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 16 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

