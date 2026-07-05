Con motivo de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, y ante el aumento de clientes que se prevé en restaurantes, bares y cafeterías, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a respetar los derechos de las personas consumidoras en este tipo de establecimientos.

En un comunicado, la dependencia precisó que los comercios deben garantizar información transparente sobre los productos y servicios que ofrecen, además de exhibir de forma visible los precios en moneda nacional con impuestos incluidos. También están obligados a detallar con claridad las promociones disponibles y las características de los alimentos y bebidas que comercializan.

Profeco recuerda derechos básicos en restaurantes durante el Mundial 2026

Profeco también indicó que, cuando exista una reservación, los establecimientos deben respetar la fecha y hora acordadas, sin imponer condiciones adicionales ni realizar prácticas discriminatorias. Asimismo, si el cliente realizó un pago anticipado, el proveedor no puede negarle el servicio ni exigir un consumo mínimo.

La dependencia recordó que las personas consumidoras tienen derecho a elegir libremente lo que desean consumir, siempre que ello no represente un riesgo para su salud o seguridad.

Cobros indebidos y propina: lo que sí y no pueden hacer los negocios

Además, advirtió que cobrar una comisión por pagar con tarjeta constituye una práctica contraria a la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que recomendó revisar cuidadosamente el ticket antes de realizar el pago para identificar posibles cargos indebidos.

También puedes leer: Madres buscadoras reclaman disculpa pública por el trato a sus protestas en el Mundial 2026

La dependencia exhortó a los consumidores a presentar una queja ante la autoridad en caso de detectar irregularidades durante su visita a restaurantes, bares o cafeterías.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP