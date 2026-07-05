En el contexto del encuentro entre México e Inglaterra, colectivos de madres buscadoras salieron a las calles para realizar una marcha que inició en la Estela de Luz y culminó en la Glorieta de las y los Desaparecidos. La movilización tuvo como objetivo visibilizar la crisis de desapariciones en el país y exigir al gobierno federal una disculpa pública por la violencia y la criminalización que, aseguran, han enfrentado durante sus protestas.

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Desde las 10:00 horas, los contingentes comenzaron a reunirse sobre Paseo de la Reforma para después avanzar en dirección al Ángel de la Independencia . A lo largo del recorrido, las participantes manifestaron su inconformidad por el actuar reciente de las autoridades y corporaciones policiacas, además de reiterar que su movimiento no busca confrontar ni oponerse a las celebraciones por el desempeño de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al llegar a la Glorieta de las y los Desaparecidos, los colectivos realizaron actividades de carácter simbólico como un acto ecuménico y una “cascarita”, con el fin de generar conciencia sobre la problemática de las desapariciones en México. También aprovecharon el espacio para pedir empatía tanto a la afición como a la sociedad en general hacia su lucha.

Exigen disculpa pública por criminalización de protestas

En entrevista, Olivia Rosales, madre de Ximena López Rosales, desaparecida en 2025 en Tlalpan, señaló que acudió a la protesta para visibilizar la situación de violencia que enfrentan los colectivos de madres buscadoras y para exigir una disculpa pública del gobierno de la Ciudad de México, al considerar insuficientes los pronunciamientos previos.

“Nosotras como madres sólo buscamos hacer visible nuestra situación. No somos grupos de confrontación, partidistas ni estamos en contra del gobierno, lo único que exigimos es que nuestros hijos sean localizados”, dijo.

Agregó que la violencia contra las madres buscadoras es una agresión que no deberían enfrentar en medio de su búsqueda. “Una confrontación y una agresión directa a las madres no nos lo merecemos, porque bastante estamos sufriendo con la ausencia de nuestros hijos como para que también nos agredan de forma directa”, señaló.

Rosales también reprochó la falta de resultados en materia de desapariciones por parte de las autoridades, al señalar que la problemática afecta a cientos de familias. “No es posible que tengamos una cifra tan alta de desapariciones y que ellos no respondan por esta situación”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la afición mexicana y a la sociedad a mostrar empatía hacia su causa, al reiterar que no están en contra del futbol ni de los festejos del Mundial, sino de la falta de acción institucional.

“Queremos que hagan algo”, reclaman madres buscadoras

María García, madre de Luis Óscar Ayala García, desaparecido en 2025 en el Ajusco, asistió a la manifestación para exigir acciones concretas frente a la crisis de desapariciones, al señalar omisiones por parte de las fiscalías.

“Porque en las fiscalías no hacen nada. Nosotros tenemos que investigar, porque ellos no se mueven y son omisos”, expresó.

Desde su perspectiva, las protestas de los colectivos han sido criminalizadas, pese a su carácter pacífico. “Son 100% pacíficas. No queremos nada más que el gobierno realmente trabaje. Queremos que hagan algo y que hagan bien su trabajo”, afirmó.

También reconoció que algunos aficionados han mostrado empatía hacia su causa, lo que consideró un gesto importante ante la situación que enfrentan.

Piden ser escuchadas y empatía de la sociedad

Por su parte, Anabel Castañeda, madre de José de Jesús Hernández Castañeda, desaparecido en 2025, señaló que su participación en la movilización busca ser escuchada por las autoridades y la sociedad.

“No estamos en contra del mundial ni de los festejos, sólo queremos ser escuchadas y que haya un poco de empatía del gobierno y de la sociedad”, expresó.

Agregó que las madres buscadoras suelen ser recibidas con rechazo y agresiones, por lo que pidió mayor sensibilidad ante su situación.

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