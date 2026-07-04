Sábado, 04 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum le desea suerte a la Selección Mexicana ante Inglaterra: '¡Vamos a ganar!'

La Presidenta le dedicó un mensaje al cuadro azteca al finalizar un evento de Programa de Vivienda

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y SUN .

Claudia Sheinbaum se mostró ilusionada con la posibilidad de que México pase a Cuartos de Final. EFE/Presidencia de México

Claudia Sheinbaum se mostró ilusionada con la posibilidad de que México pase a Cuartos de Final. EFE/Presidencia de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le deseó suerte a la Selección Mexicana de Futbol, la cual jugará contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio a las 18:00 horas.

LEE: México vs Inglaterra: Astróloga que le atinó a triunfo ante Ecuador revela si México le ganará a Inglaterra

"Y suerte a la selección para mañana", expresó al finalizar un evento de Programa de Vivienda.

Antes del evento, la Mandataria federal reafirmó que va a ver el partido de futbol afuera de Palacio Nacional; en otras palabras, en algún Fan Fest de la capital del país, pero aún continúa definiendo en cuál.

     

"¡Vamos a ganar, vamos a ganar!", comentó Sheinbaum al ser cuestionada acerca de dónde va a ver esta justa mundialista.

La Mandataria ha aprovechado los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 para convivir con la afición: el encuentro inaugural del Tricolor lo siguió desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde observó el partido en una pantalla gigante acompañada por cientos de personas, con quienes celebró el triunfo del equipo nacional.

     

Contra Corea del Sur y República Checa, la titular del Ejecutivo federal los siguió en Palacio Nacional. El último contra Ecuador acudió al Parque Tezozomoc en Azcapotzalco.

JM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones