Mundial 2026: Profeco advierte sobre estafas en reservas de alojamiento digital

Con el aumento en la demanda de hospedaje previo y durante la Copa del Mundo 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a los viajeros para tomar precauciones al momento de reservar alojamiento por medio de plataformas digitales, ante la posibilidad de enfrentar fraudes o inconvenientes durante su visita.

La dependencia explicó que los espacios ofertados en estas aplicaciones suelen ser administrados por dueños particulares o anfitriones, quienes fijan los costos de acuerdo con aspectos como la zona donde se encuentra el inmueble, sus condiciones y los servicios que ofrece.

Ante este panorama, la Profeco recomendó comparar detalladamente las opciones disponibles y confirmar qué elementos están incluidos en la reservación, debido a que algunos lugares pueden ofrecer beneficios adicionales como internet, servicio de limpieza, alimentos o áreas comunes, mientras que otros no contemplan estos complementos.

Profeco alerta sobre fraudes y recomendaciones clave para reservar hospedaje rumbo al Mundial 2026

La Profeco señaló que los proveedores deben identificar claramente quién ofrece el servicio y proporcionar datos que permitan ubicarlo físicamente en el país, de manera que los usuarios cuenten con mecanismos de contacto en caso de aclaraciones o inconformidades. Asimismo, indicó que la información sobre el inmueble debe corresponder con la realidad y presentarse de forma transparente.

La dependencia también subrayó que el precio mostrado debe reflejar el costo total de la contratación, incluyendo impuestos, comisiones y cualquier otro cargo aplicable. Del mismo modo, consideró indispensable que las plataformas informen con claridad las condiciones de cancelación, reembolso, cambios y demás términos asociados a la reserva.

Entre las principales medidas de prevención, la Procuraduría recomendó verificar la reputación del anfitrión mediante las evaluaciones de otros usuarios, revisar la antigüedad y autenticidad del perfil , analizar cuidadosamente la ubicación del inmueble y examinar las fotografías publicadas antes de concretar cualquier contratación.

El organismo advirtió además sobre una práctica frecuente en fraudes relacionados con hospedajes temporales: las solicitudes de pago fuera de la plataforma.

Según explicó, los mecanismos de protección ofrecidos por las empresas suelen aplicarse únicamente cuando toda la operación se realiza dentro de sus sistemas, por lo que pidió evitar transferencias directas, depósitos o pagos mediante servicios externos.

La Profeco aconsejó igualmente establecer contacto previo con el anfitrión para resolver dudas sobre las reglas de la propiedad, los métodos de pago aceptados y las condiciones de cancelación. También sugirió verificar que el alojamiento cuente con elementos básicos de seguridad, como detectores de humo, extintores, botiquín de primeros auxilios y cajas de resguardo para objetos de valor.

En su comunicado, la procuraduría también exhortó a los consumidores a mantenerse alerta frente a ofertas con precios inusualmente bajos, revisar que el sitio web corresponda a la plataforma oficial y reportar cualquier anuncio o publicación que genere sospechas, especialmente ante la elevada demanda de hospedaje que acompaña al torneo mundialista.

Escuelas de fútbol se suman al impacto del Mundial 2026: Profeco revela diferencias de precios

En el contexto del Mundial 2026 que se desarrolla en nuestro país, la Profeco también difundió un estudio sobre escuelas de fútbol en México, aprovechando el interés que suele despertar este deporte durante la Copa del Mundo.

El ejercicio analizó 33 centros de formación ubicados en 22 Estados del país para ofrecer a las familias una referencia sobre los costos y características de estos servicios.

La dependencia destacó que, además de contribuir al desarrollo de habilidades deportivas, las escuelas de fútbol suelen promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Para elaborar el estudio, personal de la Procuraduría realizó consultas telefónicas entre el 3 y el 6 de marzo de 2026 bajo la modalidad de consumidor encubierto, tomando como referencia el caso de un menor de ocho años de nivel principiante inscrito en programas de formación recreativa básica.

Los resultados mostraron diferencias considerables entre entidades. Mientras algunas escuelas reportaron mensualidades inferiores a 400 pesos y no cobraban inscripción, otras superaban los 2 mil pesos mensuales y requerían pagos adicionales por registro y uniformes.

Entre los costos más accesibles figuraron opciones en Aguascalientes, Campeche y Durango, mientras que algunos de los montos más elevados se localizaron en Ciudad de México y Quintana Roo.

La Profeco señaló que, antes de contratar este tipo de servicios, es recomendable comparar no solo los precios, sino también aspectos como la frecuencia de los entrenamientos, el tipo de instalaciones, la disponibilidad de lugares y los costos asociados a uniformes o materiales.

Asimismo, aconsejó conservar reglamentos, credenciales y comprobantes de pago para facilitar cualquier aclaración futura.

La dependencia indicó que esta iniciativa forma parte de las actividades vinculadas al programa Mundial Social, impulsado por el Gobierno de México con el propósito de promover la práctica deportiva y desarrollar actividades culturales, educativas y de salud aprovechando el contexto del Mundial 2026.

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