Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 14 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

