Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 14 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta