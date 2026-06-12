¿Cuánto deben pagar los restaurantes para transmitir juegos del Mundial 2026?

La Copa Mundial de Fútbol de 2026, que tiene a México como sede por tercera vez, ha generado una importante interrogante en el sector restaurantero del país: ¿es necesario pagar una licencia para transmitir los partidos en sus establecimientos, incluso si estos se emiten por televisión abierta?

Esta duda, que va más allá de la planificación de menús especiales o promociones, ha sumido a restaurantes, bares, cafeterías y cantinas en un mar de incertidumbre .

Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), ha reconocido la confusión generalizada en el sector respecto a los derechos de transmisión y las obligaciones que conlleva aprovechar este evento deportivo de magnitud global .

"La realidad es que todavía existen muchas dudas, incluso para nosotros" , afirmó el dirigente empresarial, evidenciando la complejidad del asunto.

Esquemas de pago y la gran duda de la televisión abierta

Después de más de ocho meses de negociaciones con la empresa poseedora de los derechos comerciales para la exhibición pública en México, CANIRAC logró establecer un esquema preferencial para sus afiliados .

Los costos oficiales comunicados por el organismo se dividen en tres categorías: 4,650 pesos para establecimientos de 1 a 5 mesas, 13,950 pesos para aquellos con 6 a 20 mesas, y 23,250 pesos para los que superan las 20 mesas, cubriendo todo el torneo.

Sin embargo, una investigación de Bistronomie reveló que las cotizaciones para algunos negocios pueden ascender hasta los 25,000 pesos , dependiendo de factores como el número de pantallas, el tipo de establecimiento y las características del servicio contratado.

Izzi Empresas, la compañía encargada de comercializar las licencias, confirmó que se requiere una cuenta especial para negocios y que el precio varía según la cantidad de pantallas habilitadas para los clientes. Con esta contratación, los establecimientos pueden transmitir legalmente los encuentros .

La mayor incertidumbre, sin embargo, radica en los partidos transmitidos por televisión abierta .

Alarcón señaló que, en teoría, incluso estas transmisiones podrían estar sujetas a restricciones si forman parte de una actividad comercial, ya que el negocio obtendría un beneficio económico al atraer clientes. "En teoría tampoco podrían transmitirse si existe lucro o un beneficio económico derivado de esa transmisión, pero pues es televisión abierta" , explicó.

La lógica que inquieta a los empresarios es simple: si una señal es gratuita para cualquier ciudadano, ¿por qué un restaurante debería pagar para proyectarla? La respuesta se encuentra en el concepto de exhibición pública, que distingue entre el consumo privado y la utilización de contenido en un negocio con fines de lucro.

No obstante, la interpretación práctica de este criterio aún no es clara para gran parte del sector gastronómico.

Incertidumbre y oportunidad de negocio

La situación actual es una mezcla de desinformación e incertidumbre. Muchos propietarios de restaurantes consultados por Bistronomie desconocían por completo las condiciones para transmitir los partidos.

Algunos históricamente contrataban paquetes empresariales de televisión de paga, mientras que otros simplemente usaban señales abiertas sin problemas en eventos anteriores.

La percepción de que ViX concentraría gran parte de las transmisiones y la falta de información directa sobre esquemas comerciales específicos para negocios han complicado aún más el panorama .

Para un pequeño restaurante familiar, un desembolso de entre 15,000 y 25,000 pesos representa un gasto adicional significativo que debe justificarse con un aumento real en las ventas.

Para grandes cadenas o sports bars, la inversión es más fácil de absorber , considerando que el Mundial es un gran detonador de consumo de bebidas y alimentos.

A pesar de las consultas realizadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aún no hay una respuesta clara que disipe las dudas.

Más allá de la discusión legal, la industria restaurantera reconoce que el Mundial es una oportunidad de negocio innegable, prometiendo llenar mesas y generar un consumo adicional considerable.

La pregunta de si pagar o no pagar por transmitir los partidos sigue siendo el dilema central .

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