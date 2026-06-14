Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 14 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Miércoles 17 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 39 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 42 y temperatura mínima de 29

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Domingo 21 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

