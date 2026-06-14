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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en Cancún para este domingo 14 de junio anticipa que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 15 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 16 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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