Marcha de la CNTE: ¿a qué hora empieza y qué calles estarán cerradas en CDMX?

La Ciudad de México se prepara para una jornada de complicaciones viales este miércoles 18 de marzo, esto con motivo de la megamarcha y el inicio de un paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Para poner en contexto, esta movilización tiene como objetivo principal el que docentes de diversos estados puedan hacer valer su voz, ante la búsqueda de mejores condiciones salariales, además de la eliminación de las reformas educativas actuales y el lograr una mayor estabilidad laboral.

¿A qué hora empieza la marcha de la CNTE y cuál será su ruta?

De acuerdo con el plan de acción informado hasta el momento, la movilización principal está programada para comenzar a las 09:00 horas. El contingente partirá desde el Ángel de la Independencia, avanzando sobre Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo capitalino y el Palacio Nacional.

Se anticipa que el avance de los manifestantes provoque cierres y congestionamientos viales importantes en las siguientes arterias:

Paseo de la Reforma: Especialmente en el tramo que va de la Diana Cazadora hacia el Centro

Especialmente en el tramo que va de la Diana Cazadora hacia el Centro Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas: Se prevén afectaciones en los cruces con la ruta de la marcha

Se prevén afectaciones en los cruces con la ruta de la marcha Calle 5 de Mayo

Centro Histórico: Se prevé que diversas calles internas se verán colapsadas por el arribo de los manifestantes

De manera adicional, te informamos que la CNTE tiene contemplada la instalación de un plantón en el Zócalo, el cual durará tres días, del 18 al 20 de marzo. Con este paro se espera que el acceso sea limitado en calles clave para la vialidad en el Centro Histórico, algunas de las afectadas serán: 20 de Noviembre, Pino Suárez, Corregidora y Moneda.

Alternativas viales

Si en tu trayecto diario te ves en la necesidad de transitar por las zonas anteriormente mencionadas, a continuación te brindaremos algunas alternativas viales que puedes utilizar para evitar contratiempos.

Circuito Interior, se volverá la opción más funcional para rodear la zona de Paseo de la Reforma, sin embargo, también puedes probar suerte con Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga.

De igual manera, te recomendamos salir con suficiente tiempo de anticipación de tu vivienda, para evitar complicaciones en tu traslado diario.

CT