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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 18 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 77%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 19 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Miércoles 25 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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