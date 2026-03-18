Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 18 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 77%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Jueves 19 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Miércoles 25 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey