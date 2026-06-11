Madres buscadoras se hacen escuchar en el Mundial 2026 con marcha y pancartas

Las madres buscadoras llegaron este jueves 11 de junio del 2026 al Estadio Ciudad de México para denunciar la crisis de desapariciones en el país y exigir justicia para sus familiares no localizados, en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo fue la manifestación de las madres buscadoras en el arranque del Mundial 2026?

"México campeón en desaparición", coreaban las madres buscadoras, mientras corría el balón en la cancha y las autoridades intentaban repeler las manifestaciones en las faldas del estadio que con la inauguración esta tarde de la Copa del Mundo ha visto tres mundiales.

Durante la protesta se registraron detenciones y momentos de tensión, cuando algunos manifestantes intentaron impedir los arrestos entre forcejeos, empujones y gritos. En contraste, las madres buscadoras llamaban con megáfonos a mantener el orden y evitar provocaciones.

Con pancartas que decían "¿La pelota vuelve a casa y nuestros desaparecidos cuándo?", "Gobierno omiso, regresa a nuestros hijos", "Con las buscadoras hasta la final" y "La sangre del país no se limpia con pintura", los colectivos buscaron colocar en el centro de la atención internacional la crisis de desapariciones, que acumula más de 133 mil personas no localizadas en México.

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Las manifestantes también contaron hasta 43 en recuerdo de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México, que incluyo la participación del Estado en colaboración con grupos criminales.

¿Qué dijeron las buscadoras que se manifestaron en el Estadio Ciudad de México?

"Todo el dinero que se invierte para pintar, hacer ajolotes, embellecer la ciudad para el Mundial. Toda esta seguridad que tenemos aquí detrás, todo ese recurso económico, material y humano debería de estar enfocado para la localización de las personas desaparecidas", reclamó Yoltzi Martínez, quien busca desde hace 16 años a su hermana Yatzil, desaparecida en el balneario de Acapulco, y quien cuestionó el despliegue de seguridad montado alrededor del encuentro inaugural.

Las madres buscadoras exigieron justicia mientras en el Estadio Ciudad de México se jugaba el partido inaugural México vs Sudáfrica. SUN/S. Cadena

"El gobierno ha tratado de embellecer una ciudad, cuando el país está sumergido en fosas clandestinas", criticó.

Una de las manifestantes, Ted, criticó de "inverosímil que se esté haciendo una fiesta (por el Mundial) en el país cuando hay más de 130 mil desaparecidos", al tiempo que calificó de "brutal" que haya "un montón de extranjeros y nada más por un espectáculo que beneficia económicamente a grandes empresas".

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También calificó de "terrible" que autoridades se pongan "a golpes con las madres buscadoras" y personas que se manifestaban pacíficamente.

A la protesta también acudieron ciudadanos que respaldaron a los colectivos, como Luis, quien criticó la estrategia gubernamental de combate al tráfico de drogas y consideró que la violencia ligada al crimen organizado sigue alimentando la crisis de desapariciones.

JM