Si este jueves abriste Google y notaste que su tradicional logotipo lucía diferente, no fue una coincidencia. El buscador más utilizado del mundo se sumó al ambiente mundialista con un Doodle especial para celebrar el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el debut de México como anfitrión del torneo.

Google se une a la fiesta del Mundial 2026

Este 11 de junio de 2026, fecha en la que comienza oficialmente la Copa del Mundo organizada por México, Canadá y Estados Unidos, Google presentó una ilustración especial en su página principal para conmemorar el inicio de la competencia.

El Doodle forma parte de una serie de diseños creados por la compañía para destacar acontecimientos de relevancia internacional. En esta ocasión, el protagonismo recae en México, país que abre el torneo con el encuentro frente a Sudáfrica.

De acuerdo con la descripción compartida por Google, la imagen "celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tiene como protagonista a México". Además, explica que la ilustración muestra "la evolución del escudo de la selección anfitriona".

Un homenaje al debut de México en casa

El Doodle fue publicado el mismo día en que se lleva a cabo la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México, unas horas antes del partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Como parte de esta celebración, Google también incluyó un mensaje dirigido al Tricolor: "¡Buena suerte, México!".

ESPECIAL / Google

La iniciativa se suma a la emoción que acompaña el comienzo del Mundial 2026, una edición histórica al ser la primera que se organiza de manera conjunta entre tres países y que contará con 48 selecciones.

El otro Doodle de Google por el Mundial

Además del diseño dedicado específicamente a México, Google lanzó otro Doodle titulado "¡Comienza el Mundial de Futbol de 2026!", con el que conmemoró el inicio oficial del torneo.

ESPECIAL / Google

Esta segunda ilustración mantiene la temática futbolística y forma parte de los tradicionales homenajes que el buscador realiza para destacar eventos relevantes a nivel internacional. En su descripción, Google señala que la imagen "celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026", reforzando el ambiente de fiesta que marca el arranque de la competencia.

Mientras que el primer Doodle pone el foco en México y su papel como anfitrión del partido inaugural, el segundo ofrece una perspectiva más amplia del campeonato que reunirá a selecciones de distintos continentes durante las próximas semanas.

Incluso, algunos de los mapas compartidos por Google muestran que este Doodle está disponible en numerosos países alrededor del mundo.

La inauguración del Mundial 2026 será este jueves

Mientras millones de usuarios descubren estos diseños especiales en Google, la actividad en la cancha comenzará con una ceremonia inaugural que combinará música, danza y expresiones representativas de la cultura mexicana.

El espectáculo está programado para iniciar a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de México, aproximadamente 90 minutos antes del silbatazo inicial.

Por su parte, el partido entre México y Sudáfrica arrancará a las 13:00 horas.

Cinco datos sobre el Doodle del Mundial 2026

Google lanzó el Doodle el 11 de junio de 2026, coincidiendo con el inicio del torneo. La ilustración está dedicada a México, selección encargada de disputar el partido inaugural. El diseño hace referencia a la evolución del escudo del combinado mexicano. El Doodle celebra el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mensaje oficial incluido por Google es: "¡Buena suerte, México!".

Un detalle digital para un día histórico

A lo largo de los años, los Doodles de Google se han convertido en una forma de reconocer acontecimientos culturales, científicos y deportivos que marcan la agenda mundial. En esta ocasión, el gigante tecnológico decidió sumarse a la emoción generada por el inicio del Mundial 2026, una edición muy importante para México.

Con millones de aficionados atentos a la ceremonia inaugural y al debut del Tricolor, este pequeño cambio en la página principal del buscador se transforma en un símbolo más de que la cuenta regresiva terminó: el Mundial 2026 ya está en marcha.

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