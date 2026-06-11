En el partido inaugural del Mundial 2026, en el que se enfrentó la selección de México contra Sudáfrica, diversas figuras políticas y publicas asistieron para presenciar el primer partido del torneo.

Entre las personalidades que presumieron estar en el Estadio Ciudad de México se encuentran la excandidata a la presidencia, Xóchilt Gálvez, quién publicó por redes sociales una foto desde su asiento, acompañado del mensaje: "¡Ya lista para apoyar a la selección en esta inauguración del Mundial!"

Por otro lado el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que en días pasados dijo que entraría en "modo party" por los diversos partidos celebrados en el país, presumió una foto junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Asimismo, García también compartió fotos con su esposa, Mariana Rodríguez.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, compartió fotos junto a su familia, apoyando a la selección mexicana con el mensaje: "Con toda la pasión del futbol apoyando a nuestra Selección en el arranque del Mundial 2026, viviendo el partido con la familia y el amor por la camiseta. ¡Sí se puede!"

El empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, también hizo acto de presencia en el Estadio, en el que incluso fue invitado por TV Azteca para dar un mensaje sobre la afición por el deporte.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026 en México?

El precio de los boletos para asistir a uno de los partidos del Mundial, según la FIFA, variarían dependiendo la fase en la que se encuentre.

Se informó que entre los rangos de precios costarían entre mil 122 para la Fase de Grupos y 125 mil 897 pesos el máximo de la Final.

Sin embargo, el precio de los boletos se vio rebasado por los revendedores, quienes ofrecían una entrada hasta en 50 mil pesos.

JM