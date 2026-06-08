INE presenta nuevo modelo de Credencial para Votar: tiene 25 elementos de seguridad

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó oficialmente el nuevo modelo de la Credencial para Votar, siendo el actual el número 12 entre todos los modelos de credencial que han tenido los mexicanos para identificarse y poder ejercer su derecho al voto.

La nueva Credencial de Elector cuenta con 25 elementos de seguridad, entre los que destacan los datos de la persona titular en luz ultravioleta y el nuevo diseño del holograma DOVID con tres niveles de seguridad.

Durante la presentación, la consejera Carla Humphrey destacó que los nuevos elementos de seguridad hacen que la Credencial de Elector sea mucho menos falsificable , además, se adecúan a lo que solicitan varias instituciones nacionales y extranjeras para validar que no pueda ser una identificación imitable.

“La Credencial de Elector tiene amplia cobertura, es la que pues tiene casi 100 por ciento de cobertura en personas mayores de 18 años y es la que utilizan pues la mayoría de las personas para distintos trámites oficiales, para identificarse y, por supuesto, también para votar”, expresó.

Imagen oficial del INE que detalla los cambios en la nueva Credencial para Votar. SUN/ESPECIAL

"Este Instituto consolida una credencial más segura, más accesible, más incluyente, manteniendo su doble función como un documento oficial de identificación y también como herramienta para ejercer el derecho al voto", afirmó Carla Humphrey.

Alejandro Sosa Durán, director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, precisó los detalles de la nueva Credencial para Votar que tiene un costo unitario de 13 pesos con 50 centavos en el contrato otorgado en diciembre pasado y que tiene vigencia hasta 2031.

UNO a UNO, los nuevos elementos de la Credencial para Votar del INE

Entre los nuevos elementos están un elemento táctil, es decir, una muesca o hendidura en uno de los lados, además, el nuevo diseño del holograma DOVID, que tiene tres niveles de seguridad. Se mantiene la impresión con efecto arcoíris, el elemento táctil bajo relieve, la microlínea personalizada y la fotografía fantasma.

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Dentro de los tres niveles de seguridad del holograma DOVID se encuentran los siguientes elementos: en el primer nivel cuenta con permutación de color a 90 grados, efecto ola y efecto 3D en la boleta electoral (si se mueve la credencial, simula cómo cae la boleta del logo del INE a la urna electoral), cambio de colores difractivos y cambio acromático con escudo. En el nivel dos hay microtexto y efecto polarizado, en el nivel tres hay un nanotexto.

En el nuevo diseño de la Credencial de Elector también destacan los nuevos datos de identificación personal: la autoidentificación indígena o afromexicana y identidad de género no binaria.

En el frente, con luz ultravioleta se ve un diseño de trampas complejas, para las que se realizaron líneas de patrones específicas; un mapa impreso con tinta monocromática; nuevas tintas que con luz negra se pueden ver los datos de la persona en rojo, como la CURP, su nombre completo y el día que realizó su trámite ante las oficinas del INE.

También se incluyen un mapa de México y un mapa impreso con tinta especial. En el reverso hay códigos QR con toda la información de la credencial, también se incluyen los escudos de las 32 entidades federativas del país y una mini fotografía a color y otra fotografía visible solo con luz ultravioleta.

JM