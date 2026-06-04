Mundial 2026: ¿Habrá home office en México por la inauguración?

A pocos días de que México dé el silbatazo inicial de la Copa Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe una disposición federal para que estudiantes y trabajadores de todo el país puedan seguir el evento desde casa o suspender actividades durante la jornada inaugural.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de implementar clases virtuales o esquemas de trabajo remoto para facilitar que la población disfrute del primer encuentro del torneo. En respuesta, señaló que cualquier medida de este tipo dependerá de las autoridades locales y de las condiciones particulares de cada entidad federativa.

" A nivel nacional, ya es distinto, ya cada estado tiene que tomar su propia decisión y lo importante, además que no haya… que se den todas las condiciones para que se pueda desarrollar, la inauguración y todos los partidos ", expresó.

Cada empresa debe tomar su decisión

Sheinbaum recordó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha mantenido comunicación con la Secretaría del Trabajo para explorar mecanismos que permitan otorgar facilidades a los trabajadores del sector público capitalino durante la inauguración del Mundial.

No obstante, precisó que en el caso de las empresas privadas cualquier ajuste de horarios o autorización para laborar desde casa dependerá de cada centro de trabajo, ya que una eventual declaratoria de día no laborable implicaría consideraciones previstas en la legislación laboral vigente, incluyendo disposiciones relacionadas con el pago de horas extraordinarias.

"Entonces es una condición distinta, pero se está orientando en general a que los días del partido, la inauguración, los partidos en la Ciudad de México, los partidos en Nuevo León y los partidos en Jalisco pueda haber esta suspensión de clases y alguna orientación para que se pueda ver el partido", destacó la Jefa del Ejecutivo.

En abril, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que trabajaba en una alianza con el sector privado para promover que haya home office durante el Mundial 2026, con la intención de reducir el tráfico y las emisiones de CO² en las calles y principales avenidas durante esos días.

"Se está trabajando en una alianza con el sector privado para promover el home office durante el período mundialista y que esto sirva para llevar a una conversación pública sobre la menor generación de tráfico en las avenidas; la reducción de emisiones de CO2, que la principal fuente de generación de emisiones es el transporte privado, y qué mejor que el Mundial, para llevar a cabo esta conversación", dijo.

¿Quiénes sí tendrán home office?

El mes pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que hará home office "de forma temporal" durante la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026. A través de redes sociales, la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino explicó que dicha decisión fue tomada "con responsabilidad, pensando tanto en nuestro personal como en la ciudadanía".

"Con la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que atraerá a millones de visitantes, sin duda generará importantes retos en materia de movilidad, tránsito y servicios en distintas zonas de la capital", comentó.

Otras instancias gubernamentales y empresas privadas han tomado la misma iniciativa, sin embargo, Sheinbaum Pardo puntualizó que es decisión de cada espacio laboral y a consideración de sus direcciones.

TG