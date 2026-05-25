Escuelas de Tabasco anuncian cambios CLAVE por ola de calor: ¿adelantan las vacaciones?

Ante las altas temperaturas que se han registrado en Tabasco y las previsiones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que advierten la presencia de al menos cinco olas de calor durante la actual temporada, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco (SETAB) anunció cambios de horario claves para los estudiantes de nivel básico y medio superior.De acuerdo a la SETAB, estas medidas preventivas tienen como finalidad reducir la exposición prolongada al calor extremo y prevenir afectaciones como deshidratación, agotamiento y golpes de calor, particularmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.A partir del martes 26 de mayo y hasta el cierre del actual ciclo escolar previsto para el 15 de julio de 2026, los horarios de clases serán los siguientes: En tanto que para los subsistemas estatales de Educación Media Superior, el horario temporal será el siguiente:"Las actividades de Educación Física y Educación Artística se desarrollarán dentro de las aulas a fin de evitar la exposición prolongada. Asimismo, los desayunos escolares y refrigerios deberán desarrollarse en espacios protegidos de las altas temperaturas", señaló la SETAB. Las temperaturas en los últimos días en Tabasco han llegado a los 40 grados con sensación térmica de hasta 50 grados, razón por la cual se les pide a estudiantes, maestros y padres de familia atender varias recomendaciones:"La Secretaría de Educación reitera que estas acciones responden al compromiso del Gobierno del Pueblo, encabezado por Javier May Rodríguez, de proteger el bienestar, la salud y la integridad de las y los estudiantes tabasqueños, privilegiando en todo momento condiciones seguras para el desarrollo de las actividades escolares", precisó la dependencia estatal.Y agrega: "Se solicita la comprensión, apoyo y respaldo de madres, padres de familia y de toda la comunidad educativa ante la implementación de estas medidas preventivas, cuyo objetivo es evitar riesgos derivados de las altas temperaturas y salvaguardar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sin afectar el cumplimiento de los aprendizajes establecidos para el ciclo escolar 2025-2026".JM