Escuelas de Tabasco anuncian cambios CLAVE por ola de calor: ¿adelantan las vacaciones?

Ante las altas temperaturas que se han registrado en Tabasco y las previsiones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que advierten la presencia de al menos cinco olas de calor durante la actual temporada, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco (SETAB) anunció cambios de horario claves para los estudiantes de nivel básico y medio superior.

De acuerdo a la SETAB, estas medidas preventivas tienen como finalidad reducir la exposición prolongada al calor extremo y prevenir afectaciones como deshidratación, agotamiento y golpes de calor, particularmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

¿Qué horarios tendrán escuelas de Tabasco?

A partir del martes 26 de mayo y hasta el cierre del actual ciclo escolar previsto para el 15 de julio de 2026, los horarios de clases serán los siguientes:

Preescolar matutino: de 9:00 a 11:00 horas.

de 9:00 a 11:00 horas. Preescolar vespertino: de 15:00 horas y salida en horario habitual.

de 15:00 horas y salida en horario habitual. Primaria matutina: de 8:00 a 11:30 horas.

de 8:00 a 11:30 horas. Primaria vespertina: de 15:00 horas y salida en horario habitual.

de 15:00 horas y salida en horario habitual. Secundaria matutina: entrada en horario habitual y salida a las 12:00 horas.

entrada en horario habitual y salida a las 12:00 horas. Secundaria vespertina: entrada a las 15:00 horas y salida en horario habitual.

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En tanto que para los subsistemas estatales de Educación Media Superior, el horario temporal será el siguiente:

Turno matutino: entrada en horario habitual y salida a las 12:00 horas.

entrada en horario habitual y salida a las 12:00 horas. Turno vespertino: entrada a las 15:00 hrs. y salida en horario habitual.

"Las actividades de Educación Física y Educación Artística se desarrollarán dentro de las aulas a fin de evitar la exposición prolongada. Asimismo, los desayunos escolares y refrigerios deberán desarrollarse en espacios protegidos de las altas temperaturas", señaló la SETAB.

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Temperaturas alcanzan hasta los 40 grados

Las temperaturas en los últimos días en Tabasco han llegado a los 40 grados con sensación térmica de hasta 50 grados , razón por la cual se les pide a estudiantes, maestros y padres de familia atender varias recomendaciones:

Mantener hidratación constante mediante el consumo de agua natural.

Evitar bebidas azucaradas y carbonatadas.

Utilizar ropa ligera y fresca.

Enviar a las y los estudiantes con botella de agua.

Evitar actividades físicas bajo exposición directa al sol.

Reportar cualquier síntoma relacionado con deshidratación o golpe de calor.

"La Secretaría de Educación reitera que estas acciones responden al compromiso del Gobierno del Pueblo, encabezado por Javier May Rodríguez, de proteger el bienestar, la salud y la integridad de las y los estudiantes tabasqueños, privilegiando en todo momento condiciones seguras para el desarrollo de las actividades escolares", precisó la dependencia estatal.

Y agrega: "Se solicita la comprensión, apoyo y respaldo de madres, padres de familia y de toda la comunidad educativa ante la implementación de estas medidas preventivas, cuyo objetivo es evitar riesgos derivados de las altas temperaturas y salvaguardar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sin afectar el cumplimiento de los aprendizajes establecidos para el ciclo escolar 2025-2026".

JM