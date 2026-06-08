El próximo jueves 11 de junio, en la Ciudad de México se vivirá la inauguración del Mundial, con el juego entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica.

Sin embargo, todo parece indicar que el día de la inauguración varios colectivos y activistas se reunirán en las instalaciones del Estadio Banorte.

A través de redes sociales, la convocatoria está llamando a participar a colectivos de madres buscadoras, trabajadores de la educación y organizaciones de transportistas y campesinos.

¿Afectarán vialidades?

De acuerdo a la convocatoria, la movilización planea iniciar a las 13:00 horas y se dirigirán hacia las puertas principales del Estadio Banorte.

La movilización tendrá diferentes puntos de partida por lo que la vialidad puede verse afectada, las vialidades son las siguientes:

Anillo Periférico

Avenida de los Insurgentes

Avenida del Imán

Avenida Santa Úrsula

Calzada de Tlalpan

La convocatoria llama a los manifestantes a identificarse con playeras blancas, portar banderas de México, fotos y fichas de búsqueda de personas desaparecidas y cartulinas.

El objetivo de la movilización es mostrar a los turistas y medios de comunicación extranjeros de la situación que se vive en México a pesar de ser una de las sedes del torneo de futbol más importante del mundo, señalan las convocatorias.

¿La movilización es diferente a la de la CNTE?

Sí, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) siguen con la serie de plantones y han amenazado, de igual forma, interrumpir la inauguración del Mundial 2026 ante la negativa por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum de atender sus demandas.

NG