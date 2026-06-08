El próximo jueves 11 de junio, en la Ciudad de México se vivirá la inauguración del Mundial, con el juego entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica. Sin embargo, todo parece indicar que el día de la inauguración varios colectivos y activistas se reunirán en las instalaciones del Estadio Banorte. A través de redes sociales, la convocatoria está llamando a participar a colectivos de madres buscadoras, trabajadores de la educación y organizaciones de transportistas y campesinos. De acuerdo a la convocatoria, lamovilización planea iniciar a las 13:00 horas y se dirigirán hacia las puertas principales del Estadio Banorte. La movilización tendrá diferentes puntos de partida por lo que la vialidad puede verse afectada, las vialidades son las siguientes: La convocatoria llama a los manifestantes a identificarse con playeras blancas, portar banderas de México, fotos y fichas de búsqueda de personas desaparecidas y cartulinas. El objetivo de la movilización es mostrar a los turistas y medios de comunicación extranjeros de la situación que se vive en México a pesar de ser una de las sedes del torneo de futbol más importante del mundo, señalan las convocatorias. Sí, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) siguen con la serie de plantones y han amenazado, de igual forma, interrumpir la inauguración del Mundial 2026 ante la negativa por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum de atender sus demandas. NG