Confirman primera muerte por golpe de calor en Yucatán

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) confirmó el primer fallecimiento por golpe de calor en Yucatán y reportó un total de 59 personas afectadas por las elevadas temperaturas registradas en la entidad. El saldo oficial del Sinave incluye 43 golpes de calor, 11 casos de deshidratación y cinco quemaduras solares.

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El organismo indicó que el fallecimiento ocurrió en la última semana del pasado mes de junio, días en que la sensación térmica alcanzó entre 45° y 48° grados centígrados.

La Secretaría de Salud Federal puntualizó que, del total de casos registrados en la entidad, 43 fueron de golpes de calor, 11 a deshidratación y cinco por quemaduras solares, padecimientos asociados a la exposición prolongada a las altas temperaturas y a la radiación solar.

Las autoridades de salud han reforzado los avisos preventivos debido a las temperaturas extremas y a la alta sensación térmica que azotan la península. Recomiendan mantenerse hidratado durante todo el día, incluso si no se tiene sed, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas o con alto contenido de azúcar.

Asimismo, es fundamental limitar la exposición directa al sol en el horario de mayor radiación, entre las 11:00 y las 16:00 horas, además de utilizar ropa ligera de colores claros, sombreros y protector solar para mitigar los riesgos.

Es importante indicar que las condiciones climáticas en Yucatán continúan representando un riesgo para las personas que trabajan al aire libre, adultos mayores, menores de cinco años y quienes padecen enfermedades crónicas y comorbilidades (obesidad, diabetes e hipertensión) son los más vulnerables a estas condiciones climáticas.

A nivel nacional, el Sinave reportó 920 casos de padecimientos relacionados con temperaturas extremas y 30 defunciones, de las cuales 28 fueron por golpe de calor y dos por deshidratación. Yucatán se mantiene en el octavo lugar en casos de golpe de calor, detrás de entidades como Tabasco y Jalisco.

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Con información de SUN.

KR