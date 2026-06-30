Muere el conductor implicado en el atropellamiento masivo de Cabo San Lucas

El hombre señalado como responsable del atropellamiento masivo ocurrido la semana pasada en Cabo San Lucas, tras los festejos por la victoria de la Selección Mexicana frente a Chequia, murió este martes, confirmó el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana.

De acuerdo con el funcionario, Roberto Arellano Severo permanecía internado en un hospital de La Paz, a donde fue trasladado debido a la gravedad de las heridas que sufrió. Sin embargo, este martes se confirmó su fallecimiento mientras recibía atención médica.

Tras el incidente ocurrido la noche del 24 de junio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, el conductor fue agredido por un grupo de personas y posteriormente ingresó a un hospital en estado crítico. Días después fue trasladado al Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, en La Paz donde permanecía bajo atención médica especializada.

El atropellamiento ocurrió mientras cientos de personas celebraban la victoria de México frente a Chequia en la Copa Mundial de Futbol 2026. El hecho dejó 17 personas lesionadas, de las cuales la mayoría ya fue dada de alta; sin embargo, uno permanece grave y el conductor falleció esta mañana.

Autoridades mantienen investigación abierta

La Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

La agresión que sufrió el conductor después del incidente también forma parte de las indagatorias.

Según los videos difundidos en redes sociales muestran que, el automóvil que conducía Roberto Arellano formaba parte de una fila de automóviles que esperaban para pasar por la avenida Lázaro Cárdenas, la cual no había sido cerrada. Allí, cientos de personas se concentraron para festejar e impedir el paso de vehículos, hasta que comenzaron a dejarlos pasar, luego de zangolotearlos.

Decenas de aficionados se subían a los pick ups que buscaban transitar y otros más balanceaban a los automóviles y motocicletas que también seguían transitando. En algún momento, el vehículo de la hoy víctima quedó atrapado por decenas de aficionados que golpearon los cristales y se observa que avanzó intempestivamente, arrollando a personas para luego impactarse con un señalamiento.

En ese momento decenas de aficionados corrieron para sacar al conductor del vehículo y comenzaron a golpearlo hasta que quedó tendido en el suelo y llegó la ambulancia para trasladarlo de emergencia a recibir atención.

Las autoridades locales pidieron a la ciudadanía colaborar con imágenes y videos para esclarecer los hechos e identificar a las personas que participaron en esa agresión.

La situación ha generado diversas reacciones en la entidad, muchos usuarios han compartido imágenes de los posibles agresores del conductor y han referido la ausencia de protocolos de prevención que habrían podido evitar el atropellamiento, como el cierre de vialidades.

Esta mañana autoridades anunciaron tanto en Los Cabos como en La Paz operativos viales ante las posibles concentraciones masivas que se esperan por el partido México vs Ecuador.

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NA