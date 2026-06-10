México es criticado en la prensa internacional por organización del Mundial 2026

A unas horas del arranque de la Copa Mundial 2026 , diversos medios internacionales han puesto bajo la lupa la preparación de México como una de las sedes del torneo, señalando retrasos en infraestructura, conflictos sociales y una serie de decisiones de última hora que, aseguran, evidencian fallas de planeación.

Aunque el país albergará solo una parte de los encuentros del campeonato, la organización del evento ha estado acompañada por controversias que han generado cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para gestionar una competencia de esta magnitud.

Según diversos análisis publicados en el extranjero, la preparación del Mundial estuvo marcada por obras aceleradas, ajustes de último momento y dificultades para coordinar proyectos estratégicos en las ciudades sede.

Protestas sociales empañan la antesala del torneo

Entre los principales señalamientos destacan las manifestaciones realizadas por distintos grupos sociales en las semanas previas al inicio de la competencia.

Las movilizaciones encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) incluyeron bloqueos y protestas en distintos puntos del país, mientras que colectivos feministas y organizaciones de familiares de personas desaparecidas aprovecharon la atención mediática internacional para visibilizar sus demandas.

Uno de los casos que más impacto generó fue el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Zapopan, cerca de una zona donde se realizaban trabajos vinculados a la infraestructura alrededor de una de las sedes mundialistas. El hecho reavivó el debate sobre la crisis de desapariciones que enfrenta México.

Transporte e infraestructura, en el centro de las críticas

La prensa extranjera también cuestionó el avance de algunas obras de movilidad y transporte que debían facilitar el traslado de aficionados durante el torneo.

En la Ciudad de México, reportes periodísticos destacaron que varias estaciones del sistema de transporte público continuaban en proceso de adecuación pocos días antes de la inauguración. Asimismo, se mencionaron problemas de señalización y trabajos inconclusos en zonas estratégicas para la llegada de turistas.

La situación no fue exclusiva de la capital. En Monterrey, autoridades locales confirmaron que una línea de transporte proyectada para conectar el aeropuerto con el centro de la ciudad no estaría lista a tiempo para el Mundial, por lo que se implementaron alternativas temporales mediante servicios de autobuses.

Oportunidad desaprovechada para transformar las ciudades

Especialistas en urbanismo consultados por medios internacionales consideraron que el Mundial pudo haber representado una oportunidad para impulsar proyectos de largo plazo que dejaran beneficios permanentes para la población.

Sin embargo, señalaron que muchas de las intervenciones realizadas se concentraron en mejoras superficiales o de impacto inmediato, sin una estrategia integral orientada a resolver problemas históricos de movilidad, vivienda y desarrollo urbano.

También advirtieron que el incremento del turismo y la expansión de los alojamientos temporales podrían generar efectos duraderos en algunas zonas cercanas a los estadios, particularmente en el encarecimiento de rentas y servicios.

México busca responder dentro de la cancha y fuera de ella

Pese a las críticas, las autoridades federales y locales han defendido los preparativos realizados para recibir a millones de visitantes durante la Copa del Mundo. Además, sostienen que el evento representa una oportunidad histórica para proyectar la imagen del país ante una audiencia global.

No obstante, las observaciones realizadas por medios internacionales reflejan que la organización del Mundial 2026 no ha estado exenta de cuestionamientos, especialmente en temas relacionados con infraestructura, planeación urbana, seguridad y gestión social, aspectos que seguirán siendo observados durante el desarrollo del torneo.

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