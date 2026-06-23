En la conferencia de prensa matutina de este martes 23 de junio de 2026, conocida popularmente como "La Mañanera", la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló de manera pormenorizada los objetivos institucionales y operativos que rigen a la Megafarmacia del Bienestar. Este complejo se consolida como el eje central de la estrategia de la administración federal para combatir de raíz el desabasto de insumos médicos.

De acuerdo con la Mandataria, el proyecto funciona como un enorme centro de almacenamiento y logística diseñado para centralizar los fármacos necesarios para la población . El propósito principal no es sustituir el surtido directo en las clínicas de las entidades, sino operar como un fondo de reserva estratégico que actúe de inmediato cuando una farmacia local no cuente con alguna clave.

Sheinbaum enfatizó que el acceso oportuno a los tratamientos de salud es un derecho fundamental; por ello, este almacén busca coordinar los esfuerzos de las principales instituciones de salud de México, garantizando que ninguna receta médica legítima se quede sin ser atendida de manera adecuada por falta de inventario en el país.

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¿Está trabajando la Megafarmacia del Bienestar este 2026?

A decir de la Presidenta, la Megafarmacia del Bienestar localizada en el Estado de México está funcionando principalmente para una región del país: "La megafarmacia en este momento está funcionando principalmente para la zona centro del país. Llegan ahí los medicamentos y se distribuyen a la zona centro", detalló Sheinbaum en Palacio Nacional.

La Megafarmacia del Bienestar, conocida oficialmente como el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (CEFEDIS) y cuya sede está en Huehuetoca, Estado de México, arrancó operaciones oficialmente el 29 de diciembre del 2023 bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

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La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este proyecto continuará con sus operaciones, todo ello en medio de un contexto complicado en el tema de medicamentos en México, y es que de acuerdo con el IMSS en el 2023 hubo más de 5.1 millones de recetas no surtidas, lo que evidenció una necesidad de reestructuración que se busca solucionar con la Megafarmacia del Bienestar.

El lugar está diseñado para almacenar hasta 286 millones de piezas de fármacos para enfrentar el problema de las recetas no surtidas en México con un sistema de distribución que ha tenido varias modificaciones desde su creación.

JM