Así funcionará el transporte en CDMX tras el partido de México del Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que, más allá del operativo especial de movilidad que se implementará durante los últimos partidos del Mundial de Futbol 2026 en la ciudad, para el próximo partido de México contra Chequia se contempla la extensión del horario de transporte para los aficionados que deseen desplazarse del estadio al Ángel de la Independencia para celebrar.

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El enfrentamiento entre la selección mexicana y el conjunto de Chequia tendrá lugar este próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, y hasta ahora el desempeño del Tri ha elevado las expectativas del público, por lo que se espera una amplia movilización de aficionados durante el juego.

CDMX prepara transporte especial para aficionados tras el partido de México

Ante esto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que se contemplan transportes desde el estadio hasta el icónico monumento de la capital.

“Hoy ponemos un servicio nuevo que incluye la posibilidad de generar el traslado de la gente que va a festejar, que seguramente será cuantiosa, numerosa, porque México va a ganar”, dijo.

García Nieto explicó que el servicio de transporte especial para el partido iniciará a las 13:00 horas y las puertas del estadio se abrirán a partir de las 15:00 horas, con los servicios de Rode y Park and Ride que se han puesto en marcha en los partidos anteriores.

Metro, Metrobús y Tren Ligero ampliarán horarios por el encuentro

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Movilidad precisó que para el partido de mañana habrá horario extendido — hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio— en algunos medios de transporte público para que los aficionados puedan retornar a sus hogares tras celebrar los resultados del partido.

De esta forma, indicó que las líneas 1, 2 y 3 del Metro operarán hasta la 1:00 de la mañana; así como todo el sistema de Metrobús y Tren Ligero. Además, se incrementará la flota del Nochebús, que opera de 00:00 a 5:00 horas, explicó.

X/@LaSEMOVI

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