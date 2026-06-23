Pensión Bienestar: estas son las letras que deben registrarse del 23 al 28 de junio

Si tienes más de 60 años o un familiar en este rango, hoy es un día clave. El registro para las pensiones del Bienestar ya comenzó y tu apellido define cuándo te toca. Descubre qué letras deben acudir del 23 al 28 de junio y asegura tu apoyo económico bimestral.

La Secretaría de Bienestar ha habilitado un nuevo periodo de inscripciones a nivel nacional que culminará el próximo domingo. Este proceso es un paso fundamental para todas aquellas personas que buscan integrarse a los programas sociales del gobierno federal durante este mes de junio de 2026.

El trámite oficial se realiza de manera estrictamente presencial y de forma escalonada, utilizando la primera letra del apellido que aparece en la CURP de cada aspirante. Esta estrategia logística busca evitar aglomeraciones innecesarias y agilizar la atención personalizada en todos los módulos del país.

Calendario exacto: ¿Qué letras se registran del 23 al 28 de junio?

A partir de este martes 23 de junio, el calendario oficial avanza con un nuevo bloque de apellidos que deben presentarse en las sedes. Es de vital importancia respetar el orden establecido por las autoridades para garantizar que tu documentación sea recibida y procesada sin ningún tipo de contratiempo.

Hoy, martes 23 de junio, es el turno exclusivo de las personas cuyo primer apellido comience con las letras D, E, F, G y H. Si te encuentras dentro de este grupo poblacional, debes acudir a tu módulo más cercano con todos tus papeles en regla.

Para el miércoles 24 de junio, los servidores de la nación estarán listos para atender a los solicitantes con las letras I, J, K, L y M. Recuerda que el horario de atención en todas las sedes es estrictamente de 10:00 de la mañana a 16:00 horas.

El jueves 25 de junio corresponderá el turno a las letras N, Ñ, O, P, Q y R, marcando la recta final de la semana. Preparar tus documentos con anticipación te ahorrará tiempo valioso y evitará posibles rechazos en la ventanilla de recepción.

Finalmente, el viernes 26 de junio cerrará la semana laboral ordinaria recibiendo a las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. Con este último bloque se completa el abecedario regular de inscripciones programadas por las autoridades federales para este periodo.

Si por alguna razón de fuerza mayor, enfermedad o contratiempo no pudiste asistir el día que te fue asignado, hay excelentes noticias. El sábado 27 y el domingo 28 de junio se abrirán las puertas para atender a todas las letras que hayan quedado rezagadas durante la semana.

Programas disponibles y montos oficiales para 2026

Actualmente, la convocatoria abierta contempla dos iniciativas principales de apoyo social que buscan mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables. La primera de ellas es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a mujeres y hombres de 65 años en adelante.

Este programa de carácter universal otorga un apoyo económico muy significativo de 6 mil 400 pesos bimestrales a sus beneficiarios. Los recursos financieros se depositan de forma directa, segura y sin intermediarios a través de la tarjeta oficial del Banco del Bienestar.

La segunda opción disponible en esta jornada es la Pensión Mujeres Bienestar, una iniciativa enfocada exclusivamente en ciudadanas mexicanas de 60 a 64 años. Este programa de reciente creación tiene el noble objetivo de reconocer el trabajo no remunerado y fortalecer la autonomía económica femenina.

Las beneficiarias de este programa específico para mujeres reciben un pago de 3 mil 100 pesos bimestrales directamente en sus cuentas. Al cumplir los 65 años, estas mujeres transitarán automáticamente al programa universal de adultos mayores para recibir el monto mayor.

Requisitos indispensables para un registro exitoso

Para que tu trámite sea aprobado en el primer intento y sin demoras, debes presentar una serie de documentos oficiales tanto en original como en copia. Las autoridades son muy estrictas con la legibilidad de los papeles, por lo que debes revisar cada uno antes de salir de casa.

A continuación, te informamos cuales son los requisitos obligatorios para tu registro:

Lleva tu acta de nacimiento legible, una identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y tu CURP de impresión reciente.

Debes incluir un comprobante de domicilio con antigüedad menor a seis meses.

Es importante añadir un número de teléfono celular para recibir los mensajes de texto acerca de tu tarjeta.

Durante tu visita al módulo, también tienes el derecho de registrar a una persona auxiliar de tu entera confianza. Este representante legal deberá presentar exactamente los mismos documentos que el titular y podrá ayudarte a realizar trámites futuros si tú no puedes acudir personalmente.

Es importante destacar que todos estos programas son de carácter público y su trámite es completamente gratuito para la población. Queda estrictamente prohibido el uso de estas iniciativas sociales para fines distintos al desarrollo social o con intenciones político-electorales.

CT