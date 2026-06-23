Mundial 2026: partidos que van por TV abierta del 23 al 27 de junio

La actividad del Mundial 2026 continúa este martes 23 de junio con una agenda que incluye cuatro encuentros correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos. Durante este día, los aficionados al futbol a nivel global podrán seguir de cerca los enfrentamientos entre Portugal y Uzbekistán, Inglaterra contra Ghana, Panamá frente a Croacia, y el esperado duelo entre la Selección de Colombia y la de la República Democrática del Congo (RDC). Estos partidos resultan determinantes para definir las posiciones definitivas de los sectores K y L de cara a la fase de dieciseisavos de final.

El compromiso entre Colombia y RDC, que se disputará en el Estadio Guadalajara, destaca en la programación por ser el encuentro que se transmitirá por televisión abierta en México, además de representar para ambos equipos la oportunidad de asegurar su calificación a la segunda ronda.

En su presentación oficial en el torneo, el equipo colombiano obtuvo un resultado favorable al vencer por un marcador de 3-1 a la escuadra de Uzbekistán. Durante ese primer encuentro, los dirigidos por Néstor Lorenzo mostraron un dominio claro en el terreno de juego, destacando la participación de jugadores ofensivos como Luis Díaz, quien aportó directamente en el marcador. Con esos tres puntos obtenidos en su debut, el cuadro sudamericano se colocó en la primera posición de su grupo.

Por su parte, la escuadra africana llega a este segundo compromiso tras conseguir un sorpresivo empate 1-1 frente al combinado de Portugal en su partido de debut. Este resultado representó un hito estadístico, ya que significó el primer punto y la primera anotación en la historia del país en las Copas del Mundo, gracias al tanto conseguido por el atacante Yoane Wissa. El ordenamiento defensivo y la capacidad para aprovechar las oportunidades al frente permitieron al equipo sumar una unidad valiosa ante el equipo que figura como favorito para ganar el grupo y, para muchos, incluso la Copa del Mundo.

En la víspera del juego, Néstor Lorenzo señaló en conferencia de prensa que su cuerpo técnico ha analizado a detalle el estilo de juego de los africanos y que en función de ello podría presentar cambios respecto al equipo que enfrentó a Uzbekistán, peor advirtió que saldrán a la cancha con una “disposición táctica ofensiva”.

En el campamento rival, el seleccionador Sébastien Desabre indicó ante los medios de comunicación que el empate obtenido ante el cuadro portugués representó un paso positivo para su programa deportivo, pero subrayó que el objetivo principal de la plantilla es avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026: “Empatamos y sumamos un punto; eso significa que hicimos algo bueno, pero como les dije a mis jugadores, no es suficiente porque todavía tenemos que encadenar buenas actuaciones”, dijo

En esa misma línea de declaraciones, el mediocampista Aaron Tshibola afirmó que el equipo se encuentra plenamente preparado para afrontar el reto en el Estadio Guadalajara y advirtió que serán un rival sumamente complejo de superar en el terreno de juego. El jugador, que milita en el Kilmarnock FC, destacó que el plantel cuenta con los recursos técnicos necesarios para competir de tú a tú contra los sudamericanos, argumentando que el grupo se mantiene unido y posee elementos con la capacidad individual de generar jugadas de peligro de la nada.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo?

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Canal: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Alineaciones probables del Colombia vs. RD Congo

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Rafael Santos Borré.

RD Congo: Lionel Mpasi, Gedeon Kalulu, Chancel Mbemba, Henoc Inonga, Arthur Masuaku, Charles Pickel, Samuel Moutoussamy, Aaron Tshibola, Meschack Elia, Yoane Wissa, Cédric Bakambu.